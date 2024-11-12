Биткоин достиг $89 000 и обошел серебро по капитализации, Dogecoin за неделю вырос на 150%: что нового

Цена биткоина достигла $89 000. При этом капитализация первой криптовалюты достигла $1,76 трлн и обошла серебро по капитализации. Об этом свидетельствуют данные Companies Market Cap.

Биткоин обошел по капитализации такие компании, как Meta, Tesla, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase и другие BTC занимает 8 место рейтинга.

На первом месте с большим отрывом остается золото ($17,5 трлн), на втором — Nvidia ($3,57 трлн), на третьем — Apple ($3,39 трлн).

Отметим, что в прошлый раз биткоин обошел серебро по капитализации в марте 2024 года.

Курс Dogecoin вырос почти на 150% за неделю

Цена криптовалюты Dogecoin выросла до $0,41. За сутки актив вырос на 46,65%, за неделю — на 147,62%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

Объем торгов спотовым биткоином-ETF от BlackRock достиг рекордных $4,5 млрд

11 ноября оборот iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock составил максимальные в истории $4,5 млрд. На это обратил внимание аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

Предыдущий рекорд составил $4,14 млрд. Он предшествовал максимальному в истории притоку $1,12 млрд в продукт (в сектор в целом — $1,38 млрд).

Эксперт отметил, что можно ожидать повторения этой ситуации.

Согласно расчетам Балчунаса, в целом объем торгов, связанных с биткоином, инструментов составил $38 млрд.

11 ноября поступления в спотовые биткоин-ETF составили $357,6 млн, объем торгов — рекордные $7,3 млрд.

Совокупные поступления с момента одобрения биткоин-ETF в январе увеличились до $26,2 млрд.

MicroStrategy докупила 27 200 BTC за $2,03 млрд

С 31 октября по 10 ноября MicroStrategy приобрела дополнительные 27 200 BTC за $2,03 млрд (по цене около $74 463 за монету).

По состоянию на 11 ноября компания удерживает на балансе 279 420 BTC, приобретенные за $11,9 млрд по среднему курсу $42 692. К моменту написания новости эти активы оценивают в $24,87 млрд.

Квартальная прибыль MicroStrategy от удержания цифрового золота составила 7,3%, а с начала года — 26,4%.