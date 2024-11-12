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12 ноября 2024, 10:14 Читати українською

«Тысяча Зеленского» и «учительская доплата» могут прибавить инфляции до 1%

Выплаты украинцам по 1000 гривен и ежемесячная «учительская доплата» в таком же размере будут иметь умеренное влияние на инфляцию — в пределах 0,5−1%. Об этом заявила председатель правления Лига банков Украины Елена Коробкова, пишет «Укринформ».

Выплаты украинцам по 1000 гривен и ежемесячная «учительская доплата» в таком же размере будут иметь умеренное влияние на инфляцию — в пределах 0,5−1%.
Фото: depositphotos

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Что говорит эксперт

«Хотя такие выплаты являются важной поддержкой для многих слоев населения, их влияние на инфляцию не будет существенным из-за текущей экономической конъюнктуры», — отметила Коробкова.

По ее словам, экономика Украины демонстрирует признаки восстановления — реальный ВВП рос во втором и третьем кварталах, а прогноз роста пересмотрен в сторону увеличения до 4%.

Читайте: Шмыгаль анонсировал ежемесячную доплату учителям с 2025 года

«Ожидается, что с середины 2025 года экономическая ситуация в Украине существенно улучшится, несмотря на такие сдерживающие факторы, как российские атаки на энергетическую инфраструктуру и миграция трудовых ресурсов», — подытожила эксперт.

Напомним

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул, что доплата учителям в размере 1 тысячи гривен с 1 января 2025 года устанавливается для всех учителей общего среднего образования и не требует никаких дополнительных действий со стороны учителя.

Читайте: В Минэкономики объяснили, как получить деньги

Президент Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря программу «Зимняя еПоддержка», предусматривающую выплату тысячи гривен на человека.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kikudzuki
Kikudzuki
12 ноября 2024, 11:02
#
Лично я все эти выплаты НЕ одобряю. Сейчас все деньги нужно пускать на: 1.) ЗСУ 2.) Приобретение житла тем украинцам, у кого полностью разрушено жилье из-за прилета (иначе скорее всего они просто уедут навсегда на ПМЖ за границу) 3.) Выплаты ВПО, но только тем, кто переехал от вынужденной эвакуации, а не от хитрости.
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