В «Резерв+» стала доступна услуга отсрочки от мобилизации

В мобильном приложении «Резерв+» заработала возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Обновленная версия уже доступна в AppStore и PlayMarket. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Теперь сервис онлайн-отсрочок доступен для:

людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистра учатся на аспирантуре.

Как оформить отсрочку

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что для оформления отсрочки онлайн необходимо авторизироваться в «Резерв+» и отправить запрос. Система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа, этот статус отобразится в электронном военном документе.

По словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной погрузки.

«Самое главное — запуском онлайн-отсрочок мы продолжаем пополнять экосистему продуктов для военнообязанных, помогающих им решать вопросы не в очередях, а с помощью нескольких минут и смартфона», — отметила она.

Что дальше

Отмечается, что последующими запустятся отсрочки для многодетных родителей, имеющих от 3 несовершеннолетних детей в одном браке. Сейчас они находятся на бета-тестировании.

Напомним

«Минфин» писал, что у «Резерв+» появилась функция поиска вакансий в Силах обороны.

С 18 июня 2024 года в приложении «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как бумажный.

Позже в приложении «Резерв+» появился статус бронирования от мобилизации.