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10 ноября 2024, 12:09 Читати українською

В «Резерв+» стала доступна услуга отсрочки от мобилизации

В мобильном приложении «Резерв+» заработала возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Обновленная версия уже доступна в AppStore и PlayMarket. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В мобильном приложении «Резерв+» заработала возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн.
Фото: Министерство обороны Украины

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Теперь сервис онлайн-отсрочок доступен для:

  • людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;
  • студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистра учатся на аспирантуре.

Как оформить отсрочку

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что для оформления отсрочки онлайн необходимо авторизироваться в «Резерв+» и отправить запрос. Система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа, этот статус отобразится в электронном военном документе.

По словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной погрузки.

«Самое главное — запуском онлайн-отсрочок мы продолжаем пополнять экосистему продуктов для военнообязанных, помогающих им решать вопросы не в очередях, а с помощью нескольких минут и смартфона», — отметила она.

Что дальше

Отмечается, что последующими запустятся отсрочки для многодетных родителей, имеющих от 3 несовершеннолетних детей в одном браке. Сейчас они находятся на бета-тестировании.

Напомним

«Минфин» писал, что у «Резерв+» появилась функция поиска вакансий в Силах обороны.

С 18 июня 2024 года в приложении «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как бумажный.

Позже в приложении «Резерв+» появился статус бронирования от мобилизации.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
asdf2024
asdf2024
10 ноября 2024, 13:23
#
Какая отсрочка всех на фронт. США нам не поможет, только мы сами.

Советник Трампа Брайан Ланза:
Украина должна забыть о Крыме. Будущая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий.

+
+15
Tido oss
Tido oss
10 ноября 2024, 15:12
#
ТАК помоги сам себе
+
0
Три літри
Три літри
10 ноября 2024, 15:46
#
А оновлення даних, яке обіцяли ще в травні - так і не з’явилось
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