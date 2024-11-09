Робот создал первое в мире произведение искусства: его продали на аукционе за $1 млн

Первое произведение искусства, нарисованное человекоподобным роботом, продано на аукционе за 1 млн, сообщает The Guardian.

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Проданная работа — это портрет английского математика Алана Тьюринга, нарисованный роботом Ai-Da.

Портрет ушел с молотка на аукционе Sotheby's в четверг за $1,32 млн. На это полотно размером 2,2 метра было сделано 27 ставок.

Sotheby's заявили, что рекордная цена продажи — важный момент в истории современного искусства, отражающий растущее взаимодействие между ИИ и мировым рынком искусства.

Алан Тьюринг — математик и один из первых ученых, поднявших вопрос об использовании ИИ еще в 50х годах прошлого века.

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Ai-Da — робот-гуманоид, созданный по образу Ады Лавлейс, которая считается первым в мире программистом. Она была создана специалистом по современному искусству Эйданом Меллером вместе с компанией Engineered Arts в 2018 году.

В 2022 году Ai-Da уже рисовала портреты Билли Айлиш, Дайаны Росс и Пола Маккартни.

Раньше мы писали, что украинская компания Toloka.vc инвестировала $1,65 млн в американскую ИИ-платформу Capacity.