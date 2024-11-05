Американская корпорация Apple изучает возможность выхода на рынок «умных очков», проводя исследование среди сотрудников компании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Apple планирует выпуск «умных очков»
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Что известно
Apple запустила проект Atlas на прошлой неделе, который предполагает сбор отзывов сотрудников компании о существующих моделях смарт-очков. Проектом руководит команда Product Systems Quality, входящая в инженерное подразделение Apple.
«Тестирование и разработка продуктов, которые могут полюбиться всем, очень важны для того, что мы делаем в Apple», — говорится в электронном письме избранным сотрудникам в штаб-квартире Apple.
Агентство отмечает, что результаты исследования, скорее всего, помогут Apple определить, какие функции следует включить в свои очки, а также возможные способы использования этой технологии.
Источник: Минфин
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