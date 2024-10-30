Украинская компания Toloka.vc инвестировала $1,65 млн в американскую ИИ-платформу Capacity

Украинский венчурный синдикат Toloka.vc проинвестировал $1,65 млн в американскую платформу Capacity, которая специализируется на автоматизации поддержки клиентов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Mind.ua.

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Инвестиция прошла в рамках раунда D, общий объем которого составил $26 млн. Отмечается, что инвесторы пожелали остаться неназванными. Соглашение было заключено еще в сентябре 2024 года, но до конца инвестиционного раунда информацию о нем не разглашали.

Разработка компании — многоканальная платформа, объединяющая чат-бот, helpdesk, службу поддержки, анализ голосовых и текстовых сообщений. Платформа интегрирована с более чем 200 программами. Компания имеет 16 патентов и использует комбинацию собственных голосовых и речевых моделей вместе с общедоступными большими языковыми моделями.