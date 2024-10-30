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30 октября 2024, 14:05 Читати українською

Украинская компания Toloka.vc инвестировала $1,65 млн в американскую ИИ-платформу Capacity

Украинский венчурный синдикат Toloka.vc проинвестировал $1,65 млн в американскую платформу Capacity, которая специализируется на автоматизации поддержки клиентов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Mind.ua.

Украинский венчурный синдикат Toloka.vc проинвестировал $1,65 млн в американскую платформу Capacity, которая специализируется на автоматизации поддержки клиентов на основе искусственного интеллекта.

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Инвестиция прошла в рамках раунда D, общий объем которого составил $26 млн. Отмечается, что инвесторы пожелали остаться неназванными. Соглашение было заключено еще в сентябре 2024 года, но до конца инвестиционного раунда информацию о нем не разглашали.

Разработка компании — многоканальная платформа, объединяющая чат-бот, helpdesk, службу поддержки, анализ голосовых и текстовых сообщений. Платформа интегрирована с более чем 200 программами. Компания имеет 16 патентов и использует комбинацию собственных голосовых и речевых моделей вместе с общедоступными большими языковыми моделями.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
0
potator
potator
30 октября 2024, 14:26
#
«інвестори побажали залишитися неназваними» звучит как внебрачные дети лазаренко и тимошенко
+
0
Три літри
Три літри
30 октября 2024, 14:29
#
Чекаємо гнівний коментар від пана bonv про витрату награбованих грошей. Ну так само як під новиною про купівлю автомобілей.
+
0
zevs1
zevs1
30 октября 2024, 14:34
#
Знаешь значение слова Toloka
+
0
Три літри
Три літри
30 октября 2024, 14:45
#
А ти вгадай.

Ти ж в нас телепат наскільки я пам’ятаю.
+
0
zevs1
zevs1
30 октября 2024, 15:06
#
Трехлитровый

Мне ничего угадывать, хотел узнать у тебя всезнающего патриота,
Толока это Мельница с тюркского.
+
0
Три літри
Три літри
30 октября 2024, 16:53
#
Чуваче, толока це не млин, це

«Толо́ка — одноразова безоплатна праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи
"

Звідти ж

«Звичай толоки є спільним для слов’ян — у білорусів і поляків він називається так само: відповідно тало́ка і tłoka (таку саму назву мав білоруський язичницький дух жнив і родючості); у північних росіян — по́мочь.
«

+
0
Три літри
Три літри
30 октября 2024, 16:59
#
Я тюркського не знаю, але наприклад в башкирський мові млин це тирмән

Залишається незрозумілим що саме ти хотів мені сказати тим що знайшов десь тюркське слово. Припустимо що ти був би правий — і що?
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