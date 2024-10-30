Украинский венчурный синдикат Toloka.vc проинвестировал $1,65 млн в американскую платформу Capacity, которая специализируется на автоматизации поддержки клиентов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Mind.ua.
Украинская компания Toloka.vc инвестировала $1,65 млн в американскую ИИ-платформу Capacity
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Инвестиция прошла в рамках раунда D, общий объем которого составил $26 млн. Отмечается, что инвесторы пожелали остаться неназванными. Соглашение было заключено еще в сентябре 2024 года, но до конца инвестиционного раунда информацию о нем не разглашали.
Разработка компании — многоканальная платформа, объединяющая чат-бот, helpdesk, службу поддержки, анализ голосовых и текстовых сообщений. Платформа интегрирована с более чем 200 программами. Компания имеет 16 патентов и использует комбинацию собственных голосовых и речевых моделей вместе с общедоступными большими языковыми моделями.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
Ти ж в нас телепат наскільки я пам’ятаю.
Мне ничего угадывать, хотел узнать у тебя всезнающего патриота,
Толока это Мельница с тюркского.
«Толо́ка — одноразова безоплатна праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи
"
Звідти ж
«Звичай толоки є спільним для слов’ян — у білорусів і поляків він називається так само: відповідно тало́ка і tłoka (таку саму назву мав білоруський язичницький дух жнив і родючості); у північних росіян — по́мочь.
«
Залишається незрозумілим що саме ти хотів мені сказати тим що знайшов десь тюркське слово. Припустимо що ти був би правий — і що?