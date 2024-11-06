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6 ноября 2024, 12:39 Читати українською

В «Киев Цифровой» добавили информацию о схемах движения маршруток и стоимости проезда в них

В приложении «Киев Цифровой» появилась информация обо всем общественном транспорте столицы. Теперь, кроме автобусов, троллейбусов, трамваев, метро и кольцевой электрички, пользователи теперь могут найти маршрутки — их схемы движения и стоимость проезда. Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич.

В приложении «Киев Цифровой» появилась информация обо всем общественном транспорте столицы.
Фото: kyivcity.gov.ua

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Обновление позволяет пользователям «Киев Цифровой» просматривать схемы движения маршруток, находить ближайшие остановки, узнавать стоимость проезда и получать информацию о пересадках. Однако пока движение маршруток не отслеживается, поскольку оно может изменяться в зависимости от обстоятельств.

Также в сервисе Движение транспорта доступна информация о других видах общественного транспорта. Пользователи могут отслеживать время прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев, видеть их бортовые номера, а также быстро переходить в QR-билеты для оплаты проезда.

Кроме того, есть возможность просмотреть режим работы и карту станций метро, ​​планировать маршруты по кольцевой электричке и фуникулеру.

В целом сервис «Движение транспорта» в приложении «Киев Цифровой» охватывает более 3200 остановок, 330 маршрутов и 72 станции метро и кольцевой электрички.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрэнерго и сервис «Киев Цифровой» создали возможности для жителей столицы — оперативно узнать ситуацию в энергосистеме и возможные отключения электроэнергии.

Ранее в приложении Киев Цифровой стал доступным сервис по поиску свободных мест на паркингах.

Также в приложении «Киев Цифровой» можно оплачивать коммунальные услуги, и в нем появилась офлайн карта укрытий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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