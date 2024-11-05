Рекордные привлечения от ОВГЗ, падение евро: главное за вторник
В октябре 2024 года Министерство финансов привлекло рекордную сумму от выпуска государственных облигаций — 106,9 млрд грн в эквиваленте, из которых 82,8 млрд грн составляли военные облигации. Деньги направляются на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе расходы сектора безопасности и обороны.
Показатель покупательной способности гривны не используется для принятия решений в монетарной политике
Действующий глава Нацбанка Андрей Пышный и его правление не использует в своей монетарной политике для принятия решений такой финансовый показатель, как покупательская способность гривни. Об этом в ответе на официальный запрос «Минфину» сообщили в Национальном банке.
Трейдеры увеличили ставки на падение евро в паритет с долларом
Европейские трейдеры стремятся опередить последствия решающих выборов в США, делая ставки против евро и хеджируют риски с помощью швейцарского франка и немецких облигаций.
Биткоин завершил октябрь на позитиве: что будет с «цифровым» золотом в ноябре
По итогам октября, биткоин и подавляющее большинство других ключевых криптовалют продемонстрировали стремительный рост. Аналитики убеждены в бычьем тренде на рынке, опирающемся на фундаментальные факторы. Но способны ли политические новости из США привести к его развороту, разбирался Минфин.
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