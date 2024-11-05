Рекордные привлечения от ОВГЗ, падение евро: главное за вторник

В октябре 2024 года Министерство финансов привлекло рекордную сумму от выпуска государственных облигаций — 106,9 млрд грн в эквиваленте, из которых 82,8 млрд грн составляли военные облигации. Деньги направляются на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе расходы сектора безопасности и обороны.

Показатель покупательной способности гривны не используется для принятия решений в монетарной политике

Действующий глава Нацбанка Андрей Пышный и его правление не использует в своей монетарной политике для принятия решений такой финансовый показатель, как покупательская способность гривни. Об этом в ответе на официальный запрос «Минфину» сообщили в Национальном банке.

Трейдеры увеличили ставки на падение евро в паритет с долларом

Европейские трейдеры стремятся опередить последствия решающих выборов в США, делая ставки против евро и хеджируют риски с помощью швейцарского франка и немецких облигаций.

Биткоин завершил октябрь на позитиве: что будет с «цифровым» золотом в ноябре