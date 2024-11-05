Показатель покупательной способности гривны не используется для принятия решений в монетарной политике — НБУ

Действующие председатель Нацбанка Андрей Пышный и его правление не использует в своей монетарной политике для принятия решений такой финансовый показатель как покупательная способность гривны. Об этом в ответе на официальный запрос «Минфина» сообщили в Национальном банке.

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«Показатель покупательной способности гривни никогда не использовался для принятия решений по монетарной политике, не был и не является целевым показателем политики и не был предметом рассмотрения при принятии таких решений. Этот показатель выполнял более вспомогательную роль при рассмотрении вопросов денежного обращения, в частности, оптимизации номинального ряда», — говорится в нем.

При этом в НБУ отказались предоставить «Минфину» данные по покупательной способности гривны с 2018 года — после публикации последних отчетов. Эти данные не удалось разыскать и на сайте регулятора. До конца неясно по какой именно причине: либо данные скрыты для публики (засекречены), либо — в принципе больше не рассчитываются регулятором.

«Национальный банк не располагает публичной информацией об изменении покупательной способности гривни с 2018 года до конца 2021 года, а также с 24 февраля 2022 года на последнюю отчетную дату 2024 года», — подчеркивается в ответе Нацбанка для «Минфина».

В последний раз открыто о покупательной способности гривны говорил предыдущий председатель НБУ Кирилл Шевченко после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, и он предсказывал двукратное снижение этого показателя в ближайшие 3 года, то есть до 2025 года.

«Наш базовый (программный) макроэкономический сценарий предполагает, что в целом в этом году инфляция превысит 30%, в следующем году будет около 20% и только в 2024 году снизится до однозначного уровня. То есть, за эти 3 года покупательная способность гривни снизится почти вдвое», — отмечал он в августе-2022.

Напомним, что в начале большой войны НБУ был вынужден провести эмиссию на 400 млрд грн для поддержания обороноспособности Украины — выкупить на эту сумму гособлигаций (ОВГЗ) Министерства финансов. А также с 3 июня 2022 года в 2,5 раза поднять размер своей учетной ставки — с 10% до 25% годовых. И пропорционально — доходность своих депозитных сертификатов, стимулируя рост депозитных ставок для населения. Банки были заинтересованы собирать вклады физлиц и вкладывать их в нацбанковский инструмент, солидно зарабатывая на нем. А регулятор связывал избыточную денежную массу и боролся с ростом инфляции.

Тема роста потребительских цен остается на повестке дня до сих пор: в начале 2024 года НБУ уже при председательстве Андрея Пышного прогнозировал по итогам этого года рост инфляции на уровне 8,2%. После чего ухудшил его до 8,5%, а затем и до 9% — этот показатель был заложен в Меморандуме МВФ, о котором писал «Минфин».

Однако на прошлой неделе после заседания монетарного комитета Пышный заявил об ухудшении инфляционного прогноза Нацбанка на 2024 года до 9,7%.

Напомним, что в последний раз Национальный банк давал официальный комментарий по покупательной способности гривны и публиковал данные в динамике еще в 2018 году.

Из актуальных на тот момент данных видно, как покупательная способность гривны рухнула со 100% после введения в сентябре 1996 года до 7,5% по итогам 2017-го. Директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко тогда отмечал снижение этого показателя сразу в 14 раз.

«Со времени проведения денежной реформы, банкнотный ряд в Украине пополнился номиналами новых банкнот. Сейчас он является чрезмерным и не полностью соответствует изменениям, что произошли в стране за это время. Увеличение количества номиналов увеличивает расходы на их обращение. По сравнению с 1996 годом покупательная способность банкноты 1 гривна сейчас составляет 7 копеек, 2 грн — 14 копеек, 5 грн — 36 копеек, 10 грн — 71 копеек», — заявил в 2018 году журналистам Зайвенко, о чем писал «Минфин».

Нынешнее правление НБУ четко заявляет, что не будет публично отслеживать показатель покупательной способности гривны, а сконцентрируется на инфляции.

«В соответствии с законодательством, основным целевым показателем монетарной политики Национального банка является темп потребительской инфляции. НБУ проводит активные коммуникации относительно освещения монетарного и инфляционного развития, целей Национального банка и прогресса их достижения во время интервью спикеров НБУ и пресс-брифингов, комментариев Национального банка по этим вопросам, в стратегических и аналитических документах по монетарной политике, в частности, в ежемесячном документе „Макроэкономическое и монетарное обозрение“ и ежеквартальном документе „Инфляционный отчет“, которые обнародуются на официальном интернет-представительстве НБУ», — говорится в новом ответе Нацбанка для «Минфина».