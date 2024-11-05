Трейдеры увеличили ставки на падение евро до паритета с долларом

Европейские трейдеры стремятся опередить последствия решающих выборов в США, делая ставки против евро и хеджируя риски с помощью швейцарского франка и немецких облигаций, пишет Bloomberg.

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Детали

Для Европы предложения Дональда Трампа о повышении тарифов являются ключевыми: они навредят секторам с высокой степенью зависимости от США, что приведет к значительному снижению общей валюты по отношению к доллару. Планы обоих кандидатов в президенты по увеличению расходов также усложнят перспективы процентных ставок в Европе.

С улучшением показателей вице-президента Камалы Харрис в окончательных опросах рынки частично отказываются от ставок на победу Трампа — исход, который, как считается, благоприятствует укреплению доллара и ослаблению казначейских облигаций — и переходят к более сбалансированной позиции, отмечается в материале.

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Стоимость хеджирования евро овернайт выросла до самого высокого уровня за более чем четыре года.

Валюта может быть уязвима в случае ралли доллара, учитывая его относительное превосходство в прошлом месяце на спотовом рынке, и трейдеры все еще ожидают дальнейшего роста доллара после его почти 3%-ного роста в прошлом месяце.

Ставки на сильную валюту США были одним из самых популярных способов позиционирования на победу Трампа, с опционами, которые выплачиваются в случае более сильного доллара по отношению к евро, фунту и норвежской кроне, пользующимися высоким спросом, показывают октябрьские данные Depository Trust & Clearing Corporation. Но евро оказался одной из самых популярных ставок, и трейдеры занимали самую большую короткую позицию за четыре года по состоянию на 29 октября.

Падение евро

Некоторые даже делают ставки на то, что евро упадет до паритета с долларом — позиция, которая может получить дальнейшее развитие, если Трамп победит и введет пошлины на европейские товары. Примерно 4,6 млрд евро было поставлено в прошлом месяце на то, что евро упадет до 1 доллара США или ниже к июлю следующего года, по сравнению с 366 млн евро в сентябре. Около 8,6 млрд евро зависит от того, что единая валюта достигнет 1,05 доллара США к апрелю. Это будет снижение примерно на 4% с 1,0890 доллара США во вторник.

Опционы также показывают, что трейдеры сохраняют оптимистичный настрой по отношению к доллару США по отношению к фунту стерлингов, а ставки на падение фунта стерлингов в следующем месяце будут максимальными с мая 2023 года. Это подорвет ралли в этом году, которое сделало британскую валюту одной из самых эффективных в мире.

Крупнейшие сделки за последние недели включают ставку в размере 190 миллионов фунтов стерлингов (247 миллионов долларов США) на падение фунта до 1,28 доллара к середине ноября, что ниже нынешних почти 1,30 доллара, а также ставку в размере 146 миллионов фунтов стерлингов на то, что валюта достигнет этого уровня к 21 января, на следующий день после инаугурации.

Около 54% опционов vanilla options настроены на падение фунта стерлингов. Однако опционные ставки оптимистичны по отношению к швейцарскому франку, хотя и на значительно более низких уровнях по сравнению с августом, поскольку швейцарская валюта выигрывает от своей роли актива-убежища.

Европейские облигации оказываются более привлекательными по сравнению с казначейскими обязательствами США, учитывая перспективу больших фискальных расходов в США, кто бы ни победил на выборах.

Это привело к тому, что спрос инвесторов на дополнительную доходность, чтобы держать 10-летние казначейские обязательства США по сравнению с немецкими облигациями, вырос до 200 базисных пунктов на прошлой неделе, что является самым высоким показателем с мая.

Хотя часть этой премии исчезла после того, как казначейские облигации выросли в понедельник, события после выборов могут поднять ее до пятилетнего максимума выше 220 базисных пунктов.