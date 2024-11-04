В МВФ раскритиковали налог на прибыль банков, дополнительные средства от Германии и Всемирного банка: главное за понедельник

Введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, считает заместитель председателя миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревор Лессард.

Украина и Всемирный банк заключили новые соглашения почти на $600 миллионов — Шмигаль

Украина подписала соглашения с Всемирным банком на сумму около $600 млн в рамках новой программы.

Германия предоставит Украине 200 млн евро зимней помощи

Германия предоставит Украине 200 миллионов евро гуманитарной помощи перед зимним сезоном.

Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума за 12 лет

Население Украины в октябре 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,611 млрд (в эквиваленте) и купило на 3,006 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,394 млрд.