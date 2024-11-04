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4 ноября 2024, 9:34 Читати українською

Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума за 12 лет

Население Украины в октябре 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,611 млрд (в эквиваленте) и купило на 3,006 млрд. Чистая покупка валюты составила — $1,394 млрд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Население Украины в октябре 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,611 млрд (в эквиваленте) и купило на 3,006 млрд.
Фото: depositphotos

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Спрос на доллары

Объем покупки вырос на 27,1% по сравнению с сентябрем, когда украинцы купили $1,096 млрд. С начала года украинцы купили в банках $9,626 млрд.

В октябре украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года — $1,523 млрд).

Читайте: Прогноз курса доллара и евро на 4−8 ноября: почему нам обеспечены валютные ралли

Курс доллара в октябре

Курс доллара на наличном рынке в октябре колебался от 41,50 гривны. В целом за месяц курс упал на 5 копеек до 41,50 грн/доллар.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс вырос на 10 копеек 41,25 грн/доллар.

Официальный курс за месяц вырос на 0,3% - до 41,27 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,7% (с 37,98 по 31 декабря 2023 года).

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за январь-август 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в $11,7 млрд (в прошлом году — $8,1 млрд). В общей сложности на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,4 трлн гривен).

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Prya
Prya
4 ноября 2024, 9:57
#
Выборы, выборы
+
0
potator
potator
4 ноября 2024, 10:08
#
Нарідна зрада
+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 ноября 2024, 10:39
#
Вибачте, а хтось гривню всерьйоз сприймає? Це ж наче щіткоін емітований черговим стартавом. Берешь його, розплачуєшься, можливо навіть шось на ньому заробляєш, але за реальні гроші ніколи не рахуеш.
+
+45
potator
potator
4 ноября 2024, 11:41
#
Если бы не доллар, то начальнику мсек нужно бы было 42 тумбочки), а дбру 42 кровати
+
+45
potator
potator
4 ноября 2024, 12:29
#
Был один парень, алекс 2006, но сильно разбогател и сейчас наверное пишет для блумберг, но по гривне был еще тот мастер
+
0
asdf2024
asdf2024
4 ноября 2024, 13:40
#
С такой властью и перспективами ,народ всё понимает.
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