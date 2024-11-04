Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума за 12 лет

Население Украины в октябре 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,611 млрд (в эквиваленте) и купило на 3,006 млрд. Чистая покупка валюты составила — $1,394 млрд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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Спрос на доллары

Объем покупки вырос на 27,1% по сравнению с сентябрем, когда украинцы купили $1,096 млрд. С начала года украинцы купили в банках $9,626 млрд.

В октябре украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года — $1,523 млрд).

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Курс доллара в октябре

Курс доллара на наличном рынке в октябре колебался от 41,50 гривны. В целом за месяц курс упал на 5 копеек до 41,50 грн/доллар.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс вырос на 10 копеек 41,25 грн/доллар.

Официальный курс за месяц вырос на 0,3% - до 41,27 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,7% (с 37,98 по 31 декабря 2023 года).

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за январь-август 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в $11,7 млрд (в прошлом году — $8,1 млрд). В общей сложности на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,4 трлн гривен).