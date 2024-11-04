Германия предоставит Украине 200 миллионов евро гуманитарной помощи перед зимним сезоном. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, передает Liga.net.
Германия предоставит Украине 200 млн евро зимней помощи
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«Мы увеличиваем объем нашей гуманитарной поддержки на дополнительные 200 миллионов евро для оказания экстренной помощи в зимний период. Это позволит обеспечить дома теплом, даже если они не подключены к централизованному отоплению. Кроме того, будут предоставлены генераторы для поддержки теплоснабжения зимой», — отметила Бербок. .
Она подчеркнула, что Германия принимает участие в предоставлении пакета помощи в 37 млрд евро и является самым большим донором Украины.
Также немецкая дипломат подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны Украины и подтвердила, что Германия будет работать в составе международной коалиции для укрепления украинской ПВО.
Бербок добавила, что обсудила с Сибигой сотрудничество в сфере производства дронов.
«Если Германия может помочь с дронами, это будет лучшая защита для нас самих», — подытожила она.
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Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE.
«Насправді більшість коментаторів не читають законопроєкт і не аналізують, про що вони пишуть. Вони намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами з ДП „Ліси України“, які, власне, і наштовхують їх на цю всю історію», — каже нардеп.
Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.
«Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах — вантажівками. Їх можуть і треба посадити», — підсумував нардеп.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9665, більш відомий як «законопроєкт про дрова», який передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.
Якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, порушнику загрожує кримінальна відповідальність з позбавленням волі на термін від 5 до 7 років;
Якщо вартість деревини менша за 30 тисяч гривень, тоді передбачено адміністративний штраф від 34 тисяч гривень.
— украинцам не нужно много дров — излишки власть изымет, и вы станете свободны от дров;
— украинцам не нужно много денег — власть выпишет вам штраф, и вы освободитесь от них;
— и вообще, украинцев много не нужно — тцк помогает с этим справиться…