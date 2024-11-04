Германия предоставит Украине 200 млн евро зимней помощи

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2024, 19:00 Читати українською

Германия предоставит Украине 200 млн евро зимней помощи

Германия предоставит Украине 200 миллионов евро гуманитарной помощи перед зимним сезоном. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, передает Liga.net.

Германия предоставит Украине 200 миллионов евро гуманитарной помощи перед зимним сезоном.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Мы увеличиваем объем нашей гуманитарной поддержки на дополнительные 200 миллионов евро для оказания экстренной помощи в зимний период. Это позволит обеспечить дома теплом, даже если они не подключены к централизованному отоплению. Кроме того, будут предоставлены генераторы для поддержки теплоснабжения зимой», — отметила Бербок. .

Она подчеркнула, что Германия принимает участие в предоставлении пакета помощи в 37 млрд евро и является самым большим донором Украины.

Также немецкая дипломат подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны Украины и подтвердила, что Германия будет работать в составе международной коалиции для укрепления украинской ПВО.

Бербок добавила, что обсудила с Сибигой сотрудничество в сфере производства дронов.

«Если Германия может помочь с дронами, это будет лучшая защита для нас самих», — подытожила она.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
R S
R S
4 ноября 2024, 19:53
#
А як отримати цю зимову допомогу для екстреного придбання зимових шин на авто?
+
0
bonv
bonv
4 ноября 2024, 20:42
#
Гучний закон № 9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Водночас, жодних перевірок пересічних громадян не буде.
Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE.
«Насправді більшість коментаторів не читають законопроєкт і не аналізують, про що вони пишуть. Вони намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами з ДП „Ліси України“, які, власне, і наштовхують їх на цю всю історію», — каже нардеп.
Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.
«Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах — вантажівками. Їх можуть і треба посадити», — підсумував нардеп.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9665, більш відомий як «законопроєкт про дрова», який передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.
Якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, порушнику загрожує кримінальна відповідальність з позбавленням волі на термін від 5 до 7 років;
Якщо вартість деревини менша за 30 тисяч гривень, тоді передбачено адміністративний штраф від 34 тисяч гривень.
+
0
R S
R S
4 ноября 2024, 21:10
#
Вы не понимаете всю глубину «любви и заботы» властей о населении Украины:
— украинцам не нужно много дров — излишки власть изымет, и вы станете свободны от дров;
— украинцам не нужно много денег — власть выпишет вам штраф, и вы освободитесь от них;
— и вообще, украинцев много не нужно — тцк помогает с этим справиться…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами