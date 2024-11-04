Украина и Всемирный банк заключили новые соглашения почти на $600 миллионов — Шмигаль

Украина подписала соглашения с Всемирным банком на сумму около $600 млн в рамках новой программы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Соответствующие соглашения с Банком подписали Минфин и Минэкономики.

Речь идет о новом проекте, направленном на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленом переходе, улучшении бизнес-среды, цифровизации и содействии выходу на новые рынки.

Проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы — более 1 миллиарда долларов.

«Это существенно усилит украинскую экономику и укрепит украинский малый и средний бизнес для противодействия современным вызовам», — отметил он.