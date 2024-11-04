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4 ноября 2024, 16:26 Читати українською

За октябрь в «Дии» начислено 125 млн грн «национального кешбека»

Пользователи продолжают активно покупать украинское с программой «Национальный кешбек» — за октябрь украинцам начислено втрое больше кешбека, чем за сентябрь. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Пользователи продолжают активно покупать украинское с программой «Национальный кешбек» — за октябрь украинцам начислено втрое больше кешбека, чем за сентябрь.

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Подробности

«Присоединяйтесь к программе в „Дии“, если не успели сделать это раньше, и получайте 10% от покупок. Открывайте карту „Национальный кешбек“ в банке и активируйте ее в „Дии“, средства будут засчитываться автоматически в конце месяца», — написал Федоров.

По его словам, уже 1,9 млн граждан активировали свои карты в «Дии».

Читайте: «Национальный кешбек»: Украинцы получили первые выплаты более чем на 37 миллионов

Напомним

По состоянию на сегодняшний день, к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в Дии карты для выплат. Общая сумма начисленного кешбека за октябрь — 104,6 млн гривен, что почти втрое превышает начисление за сентябрь.

Программа Кешбека действует уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

Читайте: Национальный кешбек: как подключить и получать больше бонусов, чем предлагает государство

Средства кешбека не будут облагаться налогом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
4 ноября 2024, 17:48
#
Здається це провал програми по зазиванню біомаси в Дію.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
4 ноября 2024, 19:01
#
Два мільйони активних користувачів на другий місяць після релізу фічі для вас провал? Що тоді успіх?
+
+15
Три літри
Три літри
4 ноября 2024, 19:37
#
Два мільйони активних користувачів на другий місяць після релізу фічі для вас провал?

Два міліони активних? В мене за вересень 24 гривні, за жовтень 50 і за цей 8.
Це я активний чи як?

До слова в мене через дурнувані банки відкрито аж чотири карти нац.кешбеку які мені звісно нафіг не потрібні.
Якби я не був людиною що цікавиться фінтехом, то крім цього в мене могло бути принаймі ще +1 карта бо звичайний клієнт не завжди знає як відмовитись від непотрібної карти.

24 гривні поділити на 4 карти виходить 6 гривен — це якось зовсім смішно виглядає, чи не? Мабуть витрати банків на запуск цих карт більше ніж я кешбеку заробив.

Ну і вцілому 125 міліонів на 2,5 міліона активних — це виходить 51 гривня кешбеку, тобто 500 гривен витрат на українські продукти. Шановний Олександре, підкажіть який ваш середній чек в супермаркеті. Мені здаєтся що 500 чи навіть більше, а ходите ви до супермаркету не один раз.

І нагадаю: ця програма поки що до кінця грудня. Загнати туди плебс вже немає часу. Мабуть не дарма раптом намалювалась нова тупа ідея з Вовіною тисячею яка так само має спонукати людей вікривати цю безсенсовну картку нац.кешбеку заради однократної виплти 1000 гривен щоб потім олександи могли бодро рапортувати що вже є 10 міліонів активних користувачів нац.кешбеку. Так само як це відбулося з Дією в які з корисних послуг може дві чи три, а інше просто марна витрата податків н
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