За октябрь в «Дии» начислено 125 млн грн «национального кешбека»

Пользователи продолжают активно покупать украинское с программой «Национальный кешбек» — за октябрь украинцам начислено втрое больше кешбека, чем за сентябрь. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Подробности

«Присоединяйтесь к программе в „Дии“, если не успели сделать это раньше, и получайте 10% от покупок. Открывайте карту „Национальный кешбек“ в банке и активируйте ее в „Дии“, средства будут засчитываться автоматически в конце месяца», — написал Федоров.

По его словам, уже 1,9 млн граждан активировали свои карты в «Дии».

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Напомним

По состоянию на сегодняшний день, к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в Дии карты для выплат. Общая сумма начисленного кешбека за октябрь — 104,6 млн гривен, что почти втрое превышает начисление за сентябрь.

Программа Кешбека действует уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

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Средства кешбека не будут облагаться налогом.