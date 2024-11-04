Пользователи продолжают активно покупать украинское с программой «Национальный кешбек» — за октябрь украинцам начислено втрое больше кешбека, чем за сентябрь. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
За октябрь в «Дии» начислено 125 млн грн «национального кешбека»
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«Присоединяйтесь к программе в „Дии“, если не успели сделать это раньше, и получайте 10% от покупок. Открывайте карту „Национальный кешбек“ в банке и активируйте ее в „Дии“, средства будут засчитываться автоматически в конце месяца», — написал Федоров.
По его словам, уже 1,9 млн граждан активировали свои карты в «Дии».
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Напомним
По состоянию на сегодняшний день, к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в Дии карты для выплат. Общая сумма начисленного кешбека за октябрь — 104,6 млн гривен, что почти втрое превышает начисление за сентябрь.
Программа Кешбека действует уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.
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Средства кешбека не будут облагаться налогом.
Комментарии - 3
Два міліони активних? В мене за вересень 24 гривні, за жовтень 50 і за цей 8.
Це я активний чи як?
До слова в мене через дурнувані банки відкрито аж чотири карти нац.кешбеку які мені звісно нафіг не потрібні.
Якби я не був людиною що цікавиться фінтехом, то крім цього в мене могло бути принаймі ще +1 карта бо звичайний клієнт не завжди знає як відмовитись від непотрібної карти.
24 гривні поділити на 4 карти виходить 6 гривен — це якось зовсім смішно виглядає, чи не? Мабуть витрати банків на запуск цих карт більше ніж я кешбеку заробив.
Ну і вцілому 125 міліонів на 2,5 міліона активних — це виходить 51 гривня кешбеку, тобто 500 гривен витрат на українські продукти. Шановний Олександре, підкажіть який ваш середній чек в супермаркеті. Мені здаєтся що 500 чи навіть більше, а ходите ви до супермаркету не один раз.
І нагадаю: ця програма поки що до кінця грудня. Загнати туди плебс вже немає часу. Мабуть не дарма раптом намалювалась нова тупа ідея з Вовіною тисячею яка так само має спонукати людей вікривати цю безсенсовну картку нац.кешбеку заради однократної виплти 1000 гривен щоб потім олександи могли бодро рапортувати що вже є 10 міліонів активних користувачів нац.кешбеку. Так само як це відбулося з Дією в які з корисних послуг може дві чи три, а інше просто марна витрата податків н