30 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению Проекта Бюджета на 2025 год в первом чтении. В частности, при рассмотрении правок в бюджет была отменена правка № 155, которая предусматривала повышение зарплат прокурорам. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада отменила повышение зарплат прокурорам
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«Верховная Рада поддержала правку № 155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам. „За“ проголосовали 242 народных депутата», — написал Железняк.
Напомним
Ранее Минфин писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил поправки к законопроекту «О госбюджете на 2025 год», которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры почти на 3 млрд грн. Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%.
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По словам члена Налогового комитета Нины Южаниной, в 2025 году на зарплаты прокуроров будет израсходовано 13,3 миллиарда гривен.
Комментарии - 14
https://minfin.com.ua/ua/2024/10/29/138799621/
так что нас всех обманула сама южанина? А как же ее пост и в «телеге» и в «фб»
Так может она и раньше «обманывала?! Нет? Не может быть…
Так может уважаемой редакции «минфин» надо поменьше обращать внимание на «нафталиновых» политиков и на их писанину в (пока не запрещенных) «телегах»
В чем их вина?
зарплаты, премии. пенсии, все согласно Закону о прокуратуре (редакция 2014 года)
Полученная инвалидность через «систему» МСЭК (документ подтверждающий) получен в рамках действующей с 2016 года «Постановы» Каб Мина, согласно которой пункт 18 —
18. Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я…
Голова МСЭК ответственности не несет. каждый год (согласно «реформе супрун») проходит проверку и на проф пригодность и «общественными советами» из «активистов», на коррупционную деятельность.
Так в чем их вина? В том что с 2014 по 2019 год создана «круговая коррупционная порука» и закреплена в законодательстве? Так этот вопрос не к прокурорам, а к тем кто в законодательстве прописывал весь этот «механизм».
оформленням інвалідності при відстутності інвалідності
.не надо свои «хотелки» переносить в правовое поле государства…
Пример, пожалуйста!
…ким і для чого ці закони приймалися…
Кем, конкретно и когда принимались?
А є матеріали експертизи що вони інваліди? Ніколи ще відмазування корупціонерів не виглядало так ніцо. Не дивно що в тебе самого є купа грошей на ситий пенсіон в Європі.
1 Я вам не «тыкал» правда?
2 Если они, прокуроры имеют запись в эл реестре …граждан с ограниченными возможностями… значит они предоставили документы от «первичных» (согласно ст 16 и ст 17 указанного постановления Каб Мина от 2016 года).
А все остальное … матеріали експертизи що вони інваліди. после следствия и в порядке Судебного решения… И хочу вам напомнить ст 62 Конституции Украины —
Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.
…Ніколи ще відмазування корупціонерів не виглядало так ніцо.
В очередной раз, напоминаю вам, Виталий — благодаря лично вам и вам подобным гражданам и вашему «одобрительному горлопанству» стало возможно такое узаконенное коррупционное явление. И не только в этом вопросе. Почему вы лично и многие другие «изобличители» коррупции молчали. когда принимались эти «чудо законы»?
Ну и главное -я вам писал, свои догадки о чужом благосостоянии, оставьте при себе, тем более вы так и не предоставили мой комментарий в котором я о них, «доходах», рассказывал. (так что вы еще раз подтвердили «гордое» звание сплетника и склочника