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30 октября 2024, 12:52 Читати українською

Рада отменила повышение зарплат прокурорам

30 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению Проекта Бюджета на 2025 год в первом чтении. В частности, при рассмотрении правок в бюджет была отменена правка № 155, которая предусматривала повышение зарплат прокурорам. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

30 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению Проекта Бюджета на 2025 год в первом чтении.

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Подробности

«Верховная Рада поддержала правку № 155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам. „За“ проголосовали 242 народных депутата», — написал Железняк.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил поправки к законопроекту «О госбюджете на 2025 год», которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры почти на 3 млрд грн. Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%.

Читайте: 13,3 миллиарда гривен в 2025 году будут потрачены на зарплаты прокуроров — Южанина

По словам члена Налогового комитета Нины Южаниной, в 2025 году на зарплаты прокуроров будет израсходовано 13,3 миллиарда гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2024, 13:03
#
…"Їх збільшать на 25% порівняно з поточним роком (додатково на 2,7 мільярди).А пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету. І це ще не всі бюджетні сюрпризи", — підсумувала Южаніна…
https://minfin.com.ua/ua/2024/10/29/138799621/
так что нас всех обманула сама южанина? А как же ее пост и в «телеге» и в «фб»
Так может она и раньше «обманывала?! Нет? Не может быть…
Так может уважаемой редакции «минфин» надо поменьше обращать внимание на «нафталиновых» политиков и на их писанину в (пока не запрещенных) «телегах»
+
0
Mini Mi
Mini Mi
30 октября 2024, 13:19
#
Читайте глазами — на комитете прокурорских инвалидов не дали обидеть, а уже в самой раде таки решили им не давать ещё бабла, ироды. Вот такая вот у нас страна — на инвалидов денег депутатам жалко!
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2024, 13:26
#
Простите, а как «инвалиды -прокуроры» нарушили Закон?
В чем их вина?
зарплаты, премии. пенсии, все согласно Закону о прокуратуре (редакция 2014 года)
Полученная инвалидность через «систему» МСЭК (документ подтверждающий) получен в рамках действующей с 2016 года «Постановы» Каб Мина, согласно которой пункт 18 —
18. Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я…
Голова МСЭК ответственности не несет. каждый год (согласно «реформе супрун») проходит проверку и на проф пригодность и «общественными советами» из «активистов», на коррупционную деятельность.
Так в чем их вина? В том что с 2014 по 2019 год создана «круговая коррупционная порука» и закреплена в законодательстве? Так этот вопрос не к прокурорам, а к тем кто в законодательстве прописывал весь этот «механизм».
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2024, 13:32
#
Я их, прокуроров не оправдываю. я констатирую факт. А пока нет материалов следственных органов, собранных в законный способ о факте передачи «взятки» не проведено расследование , не проведена повторная экспертиза состояния здоровья и обоснованности инвалидности, все это пустые разговоры.
+
0
Три літри
Три літри
30 октября 2024, 14:44
#
Простите, а как «инвалиды -прокуроры» нарушили Закон?

оформленням інвалідності при відстутності інвалідності
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2024, 15:13
#
А есть материалы суд мед экспертизы (другая ну никак не подойдет), которые это установили? Да или нет?
.не надо свои «хотелки» переносить в правовое поле государства…
+
0
Жан Жак
Жан Жак
30 октября 2024, 16:39
#
Тут питання не в порушенні норм закону, до речі, прокурори і суди в своїх рішеннях часто посилаються на закони які вже припинили свою дію, тут питання в узаконеній соціальній несправедливості, бо всі розусіють, ким і для чого ці закони приймалися і рано чи пізно ця система буде скасована, це треба зрозуміти. Немає жодних виправдань аргументам в судах, що коли прокурор вчився ще в інституті, то він розраховував одержувати пенсію чи зарлпату по закону, який вже давно відмінений і суд йому призначає пенсію яку він очікував в свої 18 років. Такі ж пенсії отримують суд'ї і робітники Пенсійного фонду і все — коло замкнулося і це все, що треба знати про цю огидну систему.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2024, 16:57
#
…до речі, прокурори і суди в своїх рішеннях часто посилаються на закони які вже припинили свою дію…
Пример, пожалуйста!
…ким і для чого ці закони приймалися…
Кем, конкретно и когда принимались?
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0
Три літри
Три літри
30 октября 2024, 16:49
#
А есть материалы суд мед экспертизы

А є матеріали експертизи що вони інваліди? Ніколи ще відмазування корупціонерів не виглядало так ніцо. Не дивно що в тебе самого є купа грошей на ситий пенсіон в Європі.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2024, 17:11
#
Виталий,
1 Я вам не «тыкал» правда?
2 Если они, прокуроры имеют запись в эл реестре …граждан с ограниченными возможностями… значит они предоставили документы от «первичных» (согласно ст 16 и ст 17 указанного постановления Каб Мина от 2016 года).
А все остальное … матеріали експертизи що вони інваліди. после следствия и в порядке Судебного решения… И хочу вам напомнить ст 62 Конституции Украины —
Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.
…Ніколи ще відмазування корупціонерів не виглядало так ніцо.
В очередной раз, напоминаю вам, Виталий — благодаря лично вам и вам подобным гражданам и вашему «одобрительному горлопанству» стало возможно такое узаконенное коррупционное явление. И не только в этом вопросе. Почему вы лично и многие другие «изобличители» коррупции молчали. когда принимались эти «чудо законы»?

Ну и главное -я вам писал, свои догадки о чужом благосостоянии, оставьте при себе, тем более вы так и не предоставили мой комментарий в котором я о них, «доходах», рассказывал. (так что вы еще раз подтвердили «гордое» звание сплетника и склочника
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+15
AENEF9953
AENEF9953
30 октября 2024, 14:14
#
Нельзя называть прокуроров инвалидами.Правильно говорить люди с ограниченными возможностями (грабить страну).
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zevs1
zevs1
30 октября 2024, 14:29
#
Да ну на. ,теперь заживём на вовину тысчу.
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0
TAN72
TAN72
30 октября 2024, 14:32
#
А всем остальным 😂
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0
zevs1
zevs1
30 октября 2024, 15:00
#
А остальным не положено .
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