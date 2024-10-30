Рада отменила повышение зарплат прокурорам

30 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению Проекта Бюджета на 2025 год в первом чтении. В частности, при рассмотрении правок в бюджет была отменена правка № 155, которая предусматривала повышение зарплат прокурорам. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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«Верховная Рада поддержала правку № 155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам. „За“ проголосовали 242 народных депутата», — написал Железняк.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отклонил поправки к законопроекту «О госбюджете на 2025 год», которыми предлагалось отказаться от увеличения расходов на выплату заработных плат работникам прокуратуры почти на 3 млрд грн. Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году могут вырасти на 37%.

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