Доминирование доллара выросло, биткоин приближается к исторической вершине: главное за вторник

Доллар США вновь подтвердил свое доминирование в мировых финансах, захватив потрясающие 49% доли международных платежей, что является 12-летним максимумом после значительного роста на 9% за последние два года.

Биткоин достиг отметки $72 000 впервые с июня накануне выборов

Наибольшая криптовалюта рассматривается некоторыми как ставка на Трамп. Американские спот-биткоины ETF привлекли $3,6 млрд в октябре.

Fitch повысило рейтинги украинских банков

Агентство Fitch Ratings улучшило национальные долгосрочные рейтинги украинских банков.

Минфин привлек более 23 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 29 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 23,16 млрд грн в эквиваленте, что на 2,65 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 25,81 млрд грн.