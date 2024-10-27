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27 октября 2024, 8:30 Читати українською

«Тысяча Зеленского»: В Минэкономики объяснили, как получить деньги

Тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной Владимиром Зеленским, украинцам будут насчитывать на карточку «Национального кешбека», которую можно открыть в «Дии». Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает Суспільне.

Тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной Владимиром Зеленским, украинцам будут насчитывать на карточку «Национального кешбека», которую можно открыть в «Дии».
Фото: koda.gov.ua

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Как получить

Речь идет о 1 тысяче гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Эти деньги можно будет использовать в течение трех зимних месяцев.

«Деньги будут поступать на карту „Национального кешбека“, нужно будет ее открыть. Это виртуальная карта, ее можно открыть через „Дию“ — уже подключены все популярные банки, которыми пользуются украинцы», — пояснил Соболев.

Читайте: С 1 декабря каждая семья в Украине получит 1000 гривен — Зеленский

На что можно потратить

По его словам, эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг, другие услуги, дополнительно поддерживающие украинский малый и средний бизнес. Также их можно будет задонатить на ВСУ.

Сколько будет стоить бюджету программа

Относительно того, во сколько обойдется государству эта программа, первый замминистра объяснил: его финальная сумма на три зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят ей воспользоваться.

Он отметил, что новые средства из бюджета выделять не будут. Вместо этого будут использованы средства, ранее выделенные на различные программы поддержки.

«Это не новые средства. Это средства от существующих программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет, а там условие — нельзя направлять на военные расходы», — рассказал замминистра экономики.

Напомним

В ноябре 2021 года Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки коронавируса, получит от государства тысячу гривен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Bogdan Suvorov
Bogdan Suvorov
27 октября 2024, 9:06
#
Витрачу на мобільний зв’язок та оптичний інтернет
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0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
27 октября 2024, 9:19
#
Дія буде поширюватися в країнах Європи про це нас запевняли потужні менеджери. виявилось, що в країнах Європи діє закон GDPR про захист персональних даних, тому Дія не може працювати для громадян ЄС
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+10
Alek Cristo
Alek Cristo
27 октября 2024, 9:34
#
Щось я не бачу, щоб він зі свого карману виділяв ці кошти. А те, що з б’юджету — це за наші ж податки… Не здивуюсь, що багато тупих людей зрадіє цьому і буде прославляти владу.
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