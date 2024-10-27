«Тысяча Зеленского»: В Минэкономики объяснили, как получить деньги

Тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной Владимиром Зеленским, украинцам будут насчитывать на карточку «Национального кешбека», которую можно открыть в «Дии». Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает Суспільне .

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Как получить

Речь идет о 1 тысяче гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Эти деньги можно будет использовать в течение трех зимних месяцев.

«Деньги будут поступать на карту „Национального кешбека“, нужно будет ее открыть. Это виртуальная карта, ее можно открыть через „Дию“ — уже подключены все популярные банки, которыми пользуются украинцы», — пояснил Соболев.

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На что можно потратить

По его словам, эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг, другие услуги, дополнительно поддерживающие украинский малый и средний бизнес. Также их можно будет задонатить на ВСУ.

Сколько будет стоить бюджету программа

Относительно того, во сколько обойдется государству эта программа, первый замминистра объяснил: его финальная сумма на три зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят ей воспользоваться.

Он отметил, что новые средства из бюджета выделять не будут. Вместо этого будут использованы средства, ранее выделенные на различные программы поддержки.

«Это не новые средства. Это средства от существующих программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет, а там условие — нельзя направлять на военные расходы», — рассказал замминистра экономики.

Напомним

В ноябре 2021 года Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки коронавируса, получит от государства тысячу гривен.