Украинцы несут деньги в банки: с начала года сумма на счетах выросла на 91 млрд грн

По состоянию на 1 октября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц - предпринимателей) в банках Украины составила 1 325,7 млрд грн, что на 24,7 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 сентября. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Прирост вкладов

С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 90,9 млрд грн, из которых 54,1 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября:

вклады в национальной валюте — 854,0 млрд грн (+18,5 млрд грн за сентябрь);

вклады в иностранной валюте — 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за сентябрь).

Доля ФОП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 октября 2024 составила 3,3%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 147,8 млрд грн (за сентябрь текущего года увеличение составило 3,9 млрд грн).

Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.