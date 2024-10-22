Доступ налоговой к банковской тайне, Британия предоставляет Украине $2,93 миллиарда: главное за вторник

Кабмин предусмотрел право ГНС получать от Национального банка Украины информацию о соблюдении установленных НБУ предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, а на основании решения суда — информацию об объеме и обороте средств на счетах, договорах должника о хранении ценностей или предоставлении ему в аренду индивидуального банковского сейфа

Британия предоставляет Украине кредит в $2,93 миллиарда за счет замороженных активов россии

Украина получит от Великобритании кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $2,93 млрд) за счет доходов от замороженных активов России.

Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине макрофинансовой помощи до 35 млрд евро