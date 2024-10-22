Кабмин расширил полномочия Налоговой по получению информации от банков об их клиентах
Доступ налоговой к банковской тайне, Британия предоставляет Украине $2,93 миллиарда: главное за вторник
Кабмин предусмотрел право ГНС получать от Национального банка Украины информацию о соблюдении установленных НБУ предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, а на основании решения суда — информацию об объеме и обороте средств на счетах, договорах должника о хранении ценностей или предоставлении ему в аренду индивидуального банковского сейфа
Британия предоставляет Украине кредит в $2,93 миллиарда за счет замороженных активов россии
Украина получит от Великобритании кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $2,93 млрд) за счет доходов от замороженных активов России.
Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине макрофинансовой помощи до 35 млрд евро
Сегодня, 22 октября, Европейский Парламент на пленарном заседании поддержал предложение Европейской Комиссии по предоставлению Украине макрофинансовой помощи (Macro-Financial Assistance — MFA) в объеме до 35 млрд евро на 2024−2025 годы, говорится в сообщении Минфина.
Минфин привлек почти 26 миллиардов от продажи облигаций
Министерство финансов 22 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 25,81 млрд грн в эквиваленте, что на 10,24 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 15,57 млрд грн.
Комментарии