Кабмин расширил полномочия Налоговой по получению информации от банков об их клиентах

Кабинет министров расширил полномочия налоговой по получению информации от банков об их клиентах. Об этом говорится в постановлении Правительства от 18 октября 2024 г. № 1185, пишет член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

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Какие полномочия получила Налоговая

Кабмин предусмотрел право ГНС получать от Национального банка Украины информацию о соблюдении установленных НБУ предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, а на основании решения суда — информацию об объеме и обороте средств на счетах, договорах должника о хранении ценностей или предоставлении ему в аренду индивидуального банковского сейфа.

Как пишет Южанина, право получать такую информацию у ГНС появилось после принятия закона № 3706 о вывозе за пределы Украины товаров в режиме экспортного обеспечения и закреплено в пункте 20.1.5 Налогового кодекса.

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Закон «О валюте и валютных операциях» (статья 11) определяет органами валютного надзора Национальный банк Украины и центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику (ГНС).

При проведении проверок по вопросам соблюдения требований валютного законодательства органы валютного надзора имеют право требовать от агентов валютного надзора (банков, финансовых небанковских учреждений и почтовых отделений) и других лиц, являющихся объектом таких проверок, предоставления доступа к системам автоматизации валютных операций, подтверждающих документов и другой информации о валютных операциях, а также пояснений относительно проводимых валютных операций.

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Важно, что собираемая информация:

о банках и (или) клиентах банков составляет банковскую тайну;

о небанковских финансовых учреждениях и операторах почтовой связи — информация с ограниченным доступом.

«Также установлено, что органы валютного надзора обмениваются информацией относительно выявленных нарушений валютного законодательства, но их должностные лица обязаны предотвращать разглашение коммерческой тайны и другой информации, доступ к которой ограничен и которая стала им известна во время осуществления ими своих полномочий.

За разглашение такой информации органы валютного надзора и агенты валютного надзора их должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Украины", — сообщила Южанина.

Какая это ответственность

Согласно статье 232 Уголовного кодекса умышленное разглашение коммерческой, банковской тайны или профессиональной тайны на рынках капитала и организованных товарных рынках наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 — 51 000 грн) или пробационным с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.