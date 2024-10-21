Доступ к банковской тайне, прогноз курса валют на неделю: главное за понедельник

Налоговая служба планирует проверять информацию, относящуюся к банковской тайне и касающуюся украинских граждан и бизнеса. К такой информации ГНС предлагает отнести, в частности, сведения по операциям по счетам конкретного юридического лица, ФЛП или обычного гражданина за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.

Государство теряет миллиарды из-за отсутствия регулирования криптовалют

Урегулирование отношений в сфере криптовалют в Украине тормозят консервативные силы.

Полную коллекцию памятных монет Украины 1996−2024 годов продали на аукционе за 396 тысяч