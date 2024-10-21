Налоговая хочет расширить доступ к банковской тайне: что ответил НБУ
Доступ к банковской тайне, прогноз курса валют на неделю: главное за понедельник
Налоговая служба планирует проверять информацию, относящуюся к банковской тайне и касающуюся украинских граждан и бизнеса. К такой информации ГНС предлагает отнести, в частности, сведения по операциям по счетам конкретного юридического лица, ФЛП или обычного гражданина за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.
Государство теряет миллиарды из-за отсутствия регулирования криптовалют
Урегулирование отношений в сфере криптовалют в Украине тормозят консервативные силы.
Полную коллекцию памятных монет Украины 1996−2024 годов продали на аукционе за 396 тысяч
Полную коллекцию памятных монет Украины 1996−2024 годов из нейзильбера 18 октября продали на площадке violity за 396 тысяч гривен.
Дефицит гривны растет: как это отразится на курсе доллара и евро
Первая половина последней декады октября на валютном рынке Украины пройдет под знаком окончания расчетов бизнеса с бюджетом и приближающейся отчетной даты. Причем представителям практически всех секторов нашей экономики придется перегруппировать свои финансовые ресурсы, чтобы обеспечивать гривной выросшие бюджетные платежи.
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