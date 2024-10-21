Государство теряет миллиарды из-за отсутствия регулирования криптовалют

Урегулирование отношений в сфере криптовалют в Украине тормозят консервативные силы. Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «Карпьяк на Суспильному».

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Минцифры поддерживает создание правовой базы для регулирования сделок с цифровыми активами.

«Минцифра разработала законопроект, но сейчас, скажем так, более консервативные силы не дают возможности состояться этому законопроекту, поэтому мы живем 5 лет в полной тени», — пояснил Федоров.

По словам министра цифровой трансформации, из-за отсутствия регулирования криптовалют в Украине государство недополучает миллиарды налогов в бюджет. Впрочем, Михаил Фёдоров надеется на изменения в этом направлении.

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