Дефицит гривны нарастает: как это скажется на курсе доллара и евро

Первая половина последней декады октября на валютном рынке Украины пройдет под знаком окончания расчетов бизнеса с бюджетом и приближения отчетной даты. Причем представителям практически всех секторов нашей экономики придется перегруппировать свои финансовые ресурсы, чтобы обеспечивать гривной предстоящие выросшие бюджетные платежи.

Причиной таких тектонических перегруппировок станет введение в действие ресурсного законопроекта, которым поднимаются налоги задним числом, с 1 октября (документ до сих пор находится на подписи у Президента).

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По расчетам инициаторов этих изменений, новации должны принести бюджету еще в этом году дополнительные 30 млрд грн. Если это так, то в октябре эта сумма, теоретически, может достичь 7−10 млрд грн, которые налогоплательщикам придется вынуть со своего кармана и бизнеса.

Так как саккумулировать такие огромные суммы для расчетов с бюджетом основной части клиентов банков даже за несколько дней будет проблематично, поэтому им придется эти ресурсы готовить уже заранее. Причем в ближайшее время. Это повысит спрос на гривну на рынке.

Помимо этого, с 11 октября сразу на 121 млрд грн повысились нормативы резервирования для банков, что также увеличило потребности самих финучреждений в гривне. В результате можно говорить о некотором дефиците гривневых ресурсов, который подстрахует нацвалюту на всех сегментах финансового рынка, в том числе и на валютном.

Ведь потребность в гривне у банков для выполнения повышенного норматива резервирования приводит к:

изменениям объемов вложений в депозитные сертификаты (их объемы постепенно будут все более активно снижаться);

увеличению портфелей купленных банками ОВГЗ (в основном за счет бенчмарк-облигаций, которые входят в покрытие выросшего норматива резервирования).

В итоге опасный навес излишней гривневой ликвидности в банковской системе все же несколько сокращается, что помогает Нацбанку в поддержке гривны на валютном межбанке.

Определенную интригу вносит уже сейчас предстоящее заседание Правления Нацбанка по учетной ставке и денежно-кредитной политике. Оно состоится 31 октября. Инфляция уже достигла 8,6% в годовом исчислении (по состоянию на 1 октября). И это еще без дополнительного «топлива», которое рост цен получит уже в ближайшее время:

решения Верховной Рады по повышению налогов и сборов, что в основном будет зашито бизнесом в цены на товары и услуги;

традиционный инфляционный период — ноябрь-декабрь, когда на рынок выходят значительные объемы бюджетных денег;

увеличения военных расходов государства;

запуск отопительного сезона и рост импорта энергоносителей, что давит на курс гривны на межбанке. А это, в случае роста курса доллара и евро, в свою очередь, приводит снова к росту цен на импортные товары и услуги.

При таких вводных пока продолжать политику снижения учетной ставки у Нацбанка явно не получится. Повышать учетную ставку НБУ тоже пока не решится. А вот внести новые изменения в денежно-кредитную политику и валютные послабления (на чем периодически настаивает МВФ) чиновники могут.

Именно в этом и кроется главная интрига предстоящего заседания регулятора: будут ли новые изменения по правилам работы на валютном рынке, или Нацбанк сохранит по ним «статус кво».

Кроме того, на этой неделе на поведение украинского валютного рынка по евро повлияют отголоски состоявшегося 17 октября заседания ЕЦБ по процентным ставкам. Напомню, что ЕЦБ третий раз за год снизил их еще на 25 п.п.

Так как решение Европейского центрального банка вступит в силу только с 23 октября, часть мировых финансовых игроков в начале этой недели еще будут корректировать свою работу на рынках, в соответствии с данными изменениями. Это повлияет на поведение пары евро/доллар, то есть опосредованно — и на курс евро относительно гривны в Украине.

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К внешним геополитическим факторам, которые опосредованно влияют на поведение пары евро/доллар на международных рынках, и как следствие, на курс евро в Украине, можно отнести также выход почти на финишную прямую президентской гонки в США, а также предстоящее почти сразу после этого заседание Федрезерва по процентным ставкам.

После решений ЕЦБ 17 октября о новом снижении ставок весь финансовый мир ждет ответных решений американского регулятора. И это также все больше влияет на поведение всех мировых рынков.

Элемент нервозности на рынке золота, нефти и пары евро/доллар продолжает сохранять напряженность на Ближнем Востоке. Это также провоцирует ситуативные кратковременные ралли по паре евро/доллар на различных новостях из этого региона. Что тоже будет отражаться на курсе евровалюты относительно гривны.

В итоге эта неделя в Украине на валютном рынке снова будет турбулентной по курсу евро на межбанке. Все это будет приводить к периодическим колебаниям ценников по евро и на наличном рынке.

Прогноз курса доллара и евро на 21−25 октября

Межбанк

Главным продавцом доллара на межбанке уже традиционно останется НБУ. Но завершение бюджетных платежей у клиентов, необходимость накопления гривневых ресурсов у бизнеса для уплаты повышенных налогов и сборов, а также текущая хозяйственная деятельность компаний увеличат предложение на рынке валюты и со стороны клиентов.

При этом общий спрос на валюту ежедневно все равно будет превышать ее предложение со стороны экспортеров. Нехватку предложения (до 35−55% от общего объема спроса) вынужден будет закрывать Нацбанк, проводя свои интервенции. По моим расчетам, на этой неделе он потратит на это от $670 млн до $860 млн.

Курс евро на торгах по-прежнему будет зависеть от двух составляющих: поведения пары евро/доллар на мировых рынках и динамики курса доллара к гривне на украинском межбанке.

На период с 21 по 25 октября я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,081 до 1,093 доллара за евро.

Если котировки доллара на межбанке 21−25 октября, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,05 до 41,50 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,37 до 45,36 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 15 до 25 копеек и по евро — в пределах от 20 до 30 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,80 до 41,70 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,05 до 41,65 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,20 до 45,60 грн. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,35 до 45,55 грн.