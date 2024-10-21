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21 октября 2024, 10:49 Читати українською

Полную коллекцию памятных монет Украины 1996-2024 годов продали на аукционе за 396 тысяч

Полную коллекцию памятных монет Украины 1996−2024 годов из нейзильбера 18 октября продали на площадке violity за 396 тысяч гривен.

Полную коллекцию памятных монет Украины 1996−2024 годов из нейзильбера 18 октября продали на площадке violity за 396 тысяч гривен.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПродажа на аукционеСогласно данным площадки, в ходе торгов было сделано 57 ставок.
Фото: violity.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Продажа на аукционе

Согласно данным площадки, в ходе торгов было сделано 57 ставок. За продажей лота следили 594 человека.

Приблизительная стоимость в «нацбанковских» ценах на моменты выпусков в обращение этих монет для такой полной коллекции памятных монет Украины 1996−2024 годов составляет до 70 тысяч гривен.

Читайте: Три знаменитых памятных монет Украины: как и сколько на них можно заработать

Фото: violity.com

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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