Полную коллекцию памятных монет Украины 1996-2024 годов продали на аукционе за 396 тысяч

Полную коллекцию памятных монет Украины 1996−2024 годов из нейзильбера 18 октября продали на площадке violity за 396 тысяч гривен.

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Продажа на аукционе

Согласно данным площадки, в ходе торгов было сделано 57 ставок. За продажей лота следили 594 человека.

Приблизительная стоимость в «нацбанковских» ценах на моменты выпусков в обращение этих монет для такой полной коллекции памятных монет Украины 1996−2024 годов составляет до 70 тысяч гривен.

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Фото: violity.com