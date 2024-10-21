Полную коллекцию памятных монет Украины 1996−2024 годов из нейзильбера 18 октября продали на площадке violity за 396 тысяч гривен.
Полную коллекцию памятных монет Украины 1996-2024 годов продали на аукционе за 396 тысяч
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Продажа на аукционе
Согласно данным площадки, в ходе торгов было сделано 57 ставок. За продажей лота следили 594 человека.
Приблизительная стоимость в «нацбанковских» ценах на моменты выпусков в обращение этих монет для такой полной коллекции памятных монет Украины 1996−2024 годов составляет до 70 тысяч гривен.
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Фото: violity.com
Источник: Минфин
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