Сохранение банковской тайны остается одной из важных задач НБУ — Пышный

Сохранение банковской тайны остается одной из принципиальных задач Национального банка, приобретающего особую актуальность в свете интеграции Украины в ЕС, где банковская тайна также является очень важной сущностью и институтом. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью «Интерфакс-Украина».

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«Банковская тайна — это то, что определяет банковский сектор как отдельный, можно сказать, пласт в социальном взаимодействии и одного из субъектов защиты демократии. Без банковской тайны невозможно представить ни эффективной банковской деятельности, ни доверия общества к легальной финансовой системе», — отметил Пышный.

Как сообщалось, в последнее время активизировалась дискуссия о доступе к банковской тайне в рамках борьбы с уклонением от налогообложения и финансовыми нарушениями.

«У нас эта дискуссия есть и наша позиция такова: этот допуск должен быть четко регламентированным, контролируемым, оправданным и ни в коем случае не безлимитным», — заявил глава НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что налоговая начала автоматически получать данные о счетах украинцев за рубежом.