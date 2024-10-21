Bloomberg предупредил о фискальной бомбе на $100 трлн

По прогнозам МВФ, уровень государственного долга в мире в этом году достигнет $100 трлн, прежде всего, за счет его увеличения в Китае и США. Такое предупреждение будет опубликовано в «Бюджетном мониторе» МВФ на следующей неделе, пишет Bloomberg.

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Долговая нагрузка

В 2024 году уровень долговой нагрузки в странах G7 в среднем составил 125,9%, во всем мире — 94,8%, подсчитало агентство. В США госдолг достиг 97,4% ВВП, в Великобритании — 103,2%, во Франции — 111,3%, в Японии — 254%.

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По прогнозам Bloomberg, госдолг только продолжит расти: к 2050 году в странах G7 он может увеличиться до 188%, по всему миру — в среднем до 122,3%

Bloomberg выпустил этот материал перед ежегодным совещанием МВФ и перед встречей глав минфинов «Большой семерки», которые пройдут в Вашингтоне на следующей неделе.

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Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева в своем выступлении на этой неделе подчеркнула, что «гора заимствований» давит на мир.

«Наши прогнозы указывают на неумолимое сочетание низкого роста (экономики) и высокого долга — (а значит и) трудное будущее», — сказала она.

Георгиева отметила, что правительства стран должны работать над сокращением госдолга и восстановлением резервов «на случай следующего шока, который обязательно произойдет, и, возможно, раньше, чем мы ожидаем».