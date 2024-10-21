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21 октября 2024, 9:20 Читати українською

Bloomberg предупредил о фискальной бомбе на $100 трлн

По прогнозам МВФ, уровень государственного долга в мире в этом году достигнет $100 трлн, прежде всего, за счет его увеличения в Китае и США. Такое предупреждение будет опубликовано в «Бюджетном мониторе» МВФ на следующей неделе, пишет Bloomberg.

По прогнозам МВФ, уровень государственного долга в мире в этом году достигнет $100 трлн, прежде всего, за счет его увеличения в Китае и США.
Фото: depositphotos

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Долговая нагрузка

В 2024 году уровень долговой нагрузки в странах G7 в среднем составил 125,9%, во всем мире — 94,8%, подсчитало агентство. В США госдолг достиг 97,4% ВВП, в Великобритании — 103,2%, во Франции — 111,3%, в Японии — 254%.

Читайте: МВФ прогнозирует рост совокупного мирового госдолга выше $100 трлн к концу 2024 года

По прогнозам Bloomberg, госдолг только продолжит расти: к 2050 году в странах G7 он может увеличиться до 188%, по всему миру — в среднем до 122,3%

Bloomberg выпустил этот материал перед ежегодным совещанием МВФ и перед встречей глав минфинов «Большой семерки», которые пройдут в Вашингтоне на следующей неделе.

Читайте: МВФ ухудшил прогноз по ВВП и инфляции в Украине

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева в своем выступлении на этой неделе подчеркнула, что «гора заимствований» давит на мир.

«Наши прогнозы указывают на неумолимое сочетание низкого роста (экономики) и высокого долга — (а значит и) трудное будущее», — сказала она.

Георгиева отметила, что правительства стран должны работать над сокращением госдолга и восстановлением резервов «на случай следующего шока, который обязательно произойдет, и, возможно, раньше, чем мы ожидаем».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Я_ __
Я_ __
21 октября 2024, 10:26
#
Ну зробіть черговий дефолт, деномінацію валюти, потім випустіть в своїй країні якусь нову валюту за обмінним курсом 1.000.000.000 одиниць старої валюти до 1 одиниці нової валюти і почніть все з початку, наче вперше це робите…це замкнуте коло буде, без Бреттон-Вудської системи.
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0
Bookkeeper
Bookkeeper
21 октября 2024, 12:09
#
Як може деномінація вплинути на відсоток держ.боргу?

А ось дефолт-це інша річь.
Тим паче дефолтів є 5 видів.

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