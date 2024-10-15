Совокупный государственный долг всех стран превысит $100 трлн к концу 2024 года, что соответствует 93% мирового ВВП. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).
МВФ прогнозирует рост совокупного мирового госдолга выше $100 трлн к концу 2024 года
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Прогноз МВФ
По оценкам организации, ключевыми факторами роста показателя станут экономики США и Китая, где госдолг вырос более чем на 2 и 6 процентных пунктов от ВВП соответственно по итогам 2023 года.
Также специалисты МВФ предрекли увеличение госдолга в Бразилии, Франции, Италии, Южной Африке и Великобритании.
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Кроме того, МВФ прогнозирует, что суммарный госдолг стран к концу 2030 года достигнет 100% мирового ВВП.
На этом фоне в МВФ посчитали, что мировым правительствам придется принимать жесткие решения для стабилизации заимствований.
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