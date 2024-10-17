Главное за четверг: ОВГЗ, проблемы с трудоустройством и новый сервис «Обмен криптовалют» на «Минфин»

Расходы на войну постоянно увеличиваются, и потому правительство активно ищет источники покрытия растущего дефицита бюджета. Главный потенциал кроется в увеличении частных собственников ОВГЗ. Ведь сейчас население держит в банках около 1,2 трлн грн. На каких условиях граждане готовы будут активнее вкладываться в гособлигации?

США предоставили Украине пакет военной помощи на $425 млн

16 октября Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предполагает усиление противовоздушной обороны.

Вакансий много, работы нет: почему многие украинцы не могут трудоустроиться

На украинском рынке труда сложилась любопытная ситуация. С одной стороны, растет дефицит кадров. По оценкам Минэкономики, нехватка рабочей силы сейчас достигает 30%. При этом многие жалуются, что не могут найти работу, несмотря на множество предложений. «Минфин» разбирался, что действительно происходит на рынке труда.

Как обменять крипту по лучшему курсу в минуту: «Минфин» запустил новый сервис «Обмен криптовалют»

17 октября 2024 инвестиционно-финансовый портал «Минфин» запустил новую услугу «Обмен криптовалют». Он расположен в разделе «Криптовалюта».

Отзыв сентября: Почему Приват заставляет клиентов ждать обмена изношенных купюр 3 года

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отзыв месяца о работе банков в сентябре. Им стал наш читатель под ником Василий Костянецкий. Этот отзыв может быть полезен тем читателям, которые планируют обменять поврежденные купюры в долларах и евро, вот почему.

Зеленский подписал закон о перезагрузке таможни

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 6490-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс о введении аттестации должностных лиц таможенных органов».