Новый транш МВФ, Украина в группе наиболее экономически несвободных стран: главное за среду

Украина отлично справилась с выполнением показателей программы МВФ, позволяющей правлению Фонда уже в скором времени утвердить пятый транш на $1,1 млрд. Об этом заявил заместитель министра финансов США Брент Нимен. По словам чиновника, это может произойти в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в октябре в Вашингтоне.

Украина снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран

Украина покинула третий квартиль и снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран мира. Об этом свидетельствует отчет «Экономическая свобода в мире» канадского Института Фрейзера.

43% украинцев получают пенсии менее $100. Четверть — $66

10,34 млн. пенсионеров получают выплаты от государства. Пока почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать — 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. К сравнению, средняя пенсия по стране — 5 851 грн или 141$.

Кабмин разрешил принудительно отчуждать землю для строительства укреплений

Кабмин одобрил законопроект, на период военного положения предусматривающий принудительное временное лишение права пользования земельным участком для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.