Украина отлично справилась с выполнением показателей программы МВФ, позволяющей правлению Фонда уже в скором времени утвердить пятый транш на $1,1 млрд. Об этом заявил заместитель министра финансов США Брент Нимен, пишет Голос Америки.
МВФ в скором времени утвердит пятый транш для Украины на $1,1 млрд
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По словам чиновника, это может произойти в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в октябре в Вашингтоне.
Фонд на рабочем уровне одобрил предоставление транша еще 10 сентября, но исполнительное правление Фонда еще не предоставило окончательное одобрение.
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«Украина очень хорошо справилась, выполнила все структурные маяки и показатели, которые нужно было выполнить за лето. Поэтому, я думаю, мы скоро одобрим пересмотр, и Украина продолжит успешно выполнять программу», — сказал Нимен журналистам Voice of America.
Напомним
Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года. Тогда отмечали, что она является частью пакета международной поддержки Украины в размере $115 млрд, однако затем эта сумма была увеличена до $122 млрд по базовому сценарию.
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Первый транш $2,7 млрд был выделен в начале апреля, второй, третий и четвертый в размере SDR664 млн (примерно $880−890 млн по тогдашнему курсу) — в начале июля и в середине декабря 2023 года, а также в конце марта 2024 года.
Пятый транш SDR1,66 млрд ($2,2 млрд) Украина получила в начале июля по итогам четвертого пересмотра программы.
Комментарии - 3
А зачем демография ? Армия, мова , томос куда важнее . Через 30 лет в Украине будет жить 10 млн местных и 20 млн мигрантов . И это неизбежно из демографии .