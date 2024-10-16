МВФ в скором времени утвердит пятый транш для Украины на $1,1 млрд

Украина отлично справилась с выполнением показателей программы МВФ, позволяющей правлению Фонда уже в скором времени утвердить пятый транш на $1,1 млрд. Об этом заявил заместитель министра финансов США Брент Нимен, пишет Голос Америки.

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По словам чиновника, это может произойти в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в октябре в Вашингтоне.

Фонд на рабочем уровне одобрил предоставление транша еще 10 сентября, но исполнительное правление Фонда еще не предоставило окончательное одобрение.

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«Украина очень хорошо справилась, выполнила все структурные маяки и показатели, которые нужно было выполнить за лето. Поэтому, я думаю, мы скоро одобрим пересмотр, и Украина продолжит успешно выполнять программу», — сказал Нимен журналистам Voice of America.

Напомним

Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года. Тогда отмечали, что она является частью пакета международной поддержки Украины в размере $115 млрд, однако затем эта сумма была увеличена до $122 млрд по базовому сценарию.

МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму свыше $1 миллиарда