МВФ в скором времени утвердит пятый транш для Украины на $1,1 млрд

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 октября 2024, 11:49 Читати українською

МВФ в скором времени утвердит пятый транш для Украины на $1,1 млрд

Украина отлично справилась с выполнением показателей программы МВФ, позволяющей правлению Фонда уже в скором времени утвердить пятый транш на $1,1 млрд. Об этом заявил заместитель министра финансов США Брент Нимен, пишет Голос Америки.

Украина отлично справилась с выполнением показателей программы МВФ, позволяющей правлению Фонда уже в скором времени утвердить пятый транш на $1,1 млрд.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

По словам чиновника, это может произойти в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в октябре в Вашингтоне.

Фонд на рабочем уровне одобрил предоставление транша еще 10 сентября, но исполнительное правление Фонда еще не предоставило окончательное одобрение.

Читайте: Ежегодное собрание МВФ в Вашингтоне: чего ожидать Украине

«Украина очень хорошо справилась, выполнила все структурные маяки и показатели, которые нужно было выполнить за лето. Поэтому, я думаю, мы скоро одобрим пересмотр, и Украина продолжит успешно выполнять программу», — сказал Нимен журналистам Voice of America.

Напомним

Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года. Тогда отмечали, что она является частью пакета международной поддержки Украины в размере $115 млрд, однако затем эта сумма была увеличена до $122 млрд по базовому сценарию.

МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму свыше $1 миллиарда

Первый транш $2,7 млрд был выделен в начале апреля, второй, третий и четвертый в размере SDR664 млн (примерно $880−890 млн по тогдашнему курсу) — в начале июля и в середине декабря 2023 года, а также в конце марта 2024 года.

Пятый транш SDR1,66 млрд ($2,2 млрд) Украина получила в начале июля по итогам четвертого пересмотра программы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
16 октября 2024, 12:21
#
Надіюсь ці транші підуть на покращення демографічної кризи та соціальної допомоги населенню яке все менше і менше, а не по потужних кешенях найпотужніших з найпотужнішіх, які підвищили собі зарплатню на 75% в бюджеті 2025, а діру розкрадених 600 мільярдів будуть зрізати з населення податками та вичавлюванням бізнесу, та поглиблювати кризу та занепад в Країні.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 октября 2024, 14:16
#
Нет . Этого хватит на полторы недели «мы ж ЗВР не прожигаем» . на поддержку штанов .

А зачем демография ? Армия, мова , томос куда важнее . Через 30 лет в Украине будет жить 10 млн местных и 20 млн мигрантов . И это неизбежно из демографии .

+
0
TAN72
TAN72
16 октября 2024, 12:43
#
Ну кто-то ответит какие маяки и сколько их ещё будет 🤔
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами