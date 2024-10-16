Украина снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран

Украина покинула третий квартиль и снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран мира. Об этом свидетельствует отчет «Экономическая свобода в мире» канадского Института Фрейзера, пишет Forbes.ua.

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Как измеряли показатель

Авторы отчета измеряют экономическую свободу по пяти показателям: размер правительства, верховенство права и защиту права собственности, надежность денег, свободу международной торговли, регулирование рынка труда и бизнеса.

Место Украины в рейтинге

Украина в обновленном рейтинге заняла 150 место среди 165 стран и территорий по сравнению со 113-м прошлого года.

Такое падение есть результат того, что рейтинг впервые учитывает данные, собранные после начала полномасштабного вторжения. Это прогнозировано негативно отразилось на показателях Украины, говорится в пресс-релизе Центра Бендукидзе.

Рядом с Украиной в конце рейтинговой таблицы оказались такие страны как Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла.

Оценки Украины по ключевым компонентам экономической свободы

Размер правительства: ухудшение с 7,29 до 5,83. Правовая система и право собственности: ухудшение с 4,58 до 4,37. Доступ к надежным деньгам: ухудшение с 6,39 до 4,68. Свобода международной торговли: ухудшение с 6,68 до 6,05. Регулирование рынка труда и бизнеса: ухудшение с 5,37 до 4,67.

Лидеры рейтинга

Гонконг снова возглавил рейтинг, потеснив Сингапур на вторую позицию. За ними традиционно следуют Швейцария, Новая Зеландия и США. Также в первом квартале уже многие годы находятся страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва.

В целом, средний мировой показатель экономической свободы продолжает снижаться.

Уровень глобальной экономической свободы достиг своего пика в 2019-м, но в течение следующих трех лет он снизился, что беспрецедентно за более чем 25 лет измерения экономической свободы, сказал Мэтью Митчелл, старший научный сотрудник Института Фрейзера и один из авторов отчета.

Напомним

По итогам 2021 Украина впервые вышла из группы экономически несвободных стран. Тогда Украина заняла 112 место из 165 юрисдикций.