Украина снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 октября 2024, 15:17 Читати українською

Украина снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран

Украина покинула третий квартиль и снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран мира. Об этом свидетельствует отчет «Экономическая свобода в мире» канадского Института Фрейзера, пишет Forbes.ua.

Украина покинула третий квартиль и снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран мира.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как измеряли показатель

Авторы отчета измеряют экономическую свободу по пяти показателям: размер правительства, верховенство права и защиту права собственности, надежность денег, свободу международной торговли, регулирование рынка труда и бизнеса.

Место Украины в рейтинге

Украина в обновленном рейтинге заняла 150 место среди 165 стран и территорий по сравнению со 113-м прошлого года.

Такое падение есть результат того, что рейтинг впервые учитывает данные, собранные после начала полномасштабного вторжения. Это прогнозировано негативно отразилось на показателях Украины, говорится в пресс-релизе Центра Бендукидзе.

Рядом с Украиной в конце рейтинговой таблицы оказались такие страны как Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла.

Оценки Украины по ключевым компонентам экономической свободы

  1. Размер правительства: ухудшение с 7,29 до 5,83.

  2. Правовая система и право собственности: ухудшение с 4,58 до 4,37.

  3. Доступ к надежным деньгам: ухудшение с 6,39 до 4,68.

  4. Свобода международной торговли: ухудшение с 6,68 до 6,05.

  5. Регулирование рынка труда и бизнеса: ухудшение с 5,37 до 4,67.

Лидеры рейтинга

Гонконг снова возглавил рейтинг, потеснив Сингапур на вторую позицию. За ними традиционно следуют Швейцария, Новая Зеландия и США. Также в первом квартале уже многие годы находятся страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва.

В целом, средний мировой показатель экономической свободы продолжает снижаться.

Уровень глобальной экономической свободы достиг своего пика в 2019-м, но в течение следующих трех лет он снизился, что беспрецедентно за более чем 25 лет измерения экономической свободы, сказал Мэтью Митчелл, старший научный сотрудник Института Фрейзера и один из авторов отчета.

Напомним

По итогам 2021 Украина впервые вышла из группы экономически несвободных стран. Тогда Украина заняла 112 место из 165 юрисдикций.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+51
Kharakternyk
Kharakternyk
16 октября 2024, 15:41
#
І не лише ЕКОНОМІЧНО невільних…
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
16 октября 2024, 15:52
#
Эх, если бы только экономично.
+
0
milon
milon
16 октября 2024, 16:12
#
Все из-за Януковича
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
16 октября 2024, 16:23
#
Из трех зол: «шапкокрада», «шоколадника» и «квартальщика» — Янукович был наименьшим злом. При нем выросло ВВП и рождаемость, пенсионеры были довольны своими пенсиями, остальные — тарифами на коммуналку и стабильным курсом $. Во всем виноват Порошенко — все испоганил, потерял, усугубил, разве что — только себе карманы миллиардами набил.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 октября 2024, 17:07
#
Экономическая свобода во время войны — сказка для лохов…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Bookseller, Qwerty1999 и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами