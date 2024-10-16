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16 октября 2024, 17:44 Читати українською

Louis Vuitton потеряла 23 млрд евро стоимости на фоне слабого спроса в Китае

Акции производителя предметов роскоши Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) утром 16 октября упали на 7,45% и на минимуме составили 578,8 евро, свидетельствуют данные биржи Euronext Paris. В результате рыночная стоимость компании уменьшилась на 23,28 млрд, до 289,14 млрд евро.

Акции производителя предметов роскоши Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) утром 16 октября упали на 7,45% и на минимуме составили 578,8 евро, свидетельствуют данные биржи Euronext Paris.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Выручка падает

15 октября компанияопубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года. Выручка LVMH за третий квартал составила 19,08 млрд евро, что оказалось ниже изначально ожидаемого прогноза аналитиков в 20,01 млрд евро. Продажи часов и ювелирных украшений сократились на 4%.

Ключевой сектор моды и кожаных товаров, куда входят такие бренды, как Louis Vuitton и Christian Dior, показал снижение продаж на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте: Инвесторов LVMH беспокоит слабый спрос покупателей из Китая на сумки за $4300

Как отмечает Bloomberg, это худший квартальный результат с 2020 года, периода пандемии. Крупнейший игрок отрасли пострадал от падения спроса со стороны китайских потребителей. Органические продажи LVMH в регионе, включающем Китай, упали на 16% за квартал.

«Большинство наших рынков сталкиваются с экономическими трудностями, включая материковый Китай», — заявил финансовый директор LVMH Жан-Жак Гуион. Он также добавил, что уровень доверия потребителей в Китае вернулся к историческому минимуму, зафиксированному во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

«Результаты явно негативны для отрасли [люксовых товаров] в преддверии сезона отчетностей, а также подготовки к продажам в период праздников — Рождества и китайского Нового года», — отметил аналитик Citigroup Томас Шовэ.

Читайте: Самое большое падение: с начала года состояние основателя LVMH сократилось на $20 млрд

Недавние меры стимулирования экономики Китая были направлены на поддержку находящегося в тяжелом положении рынка акций и укрепление проблемного сектора недвижимости, однако пока не привели к существенному росту потребления, отмечает Bloomberg.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Министерство торговли Китая во вторник, 8 октября, объявило о введении временных антидемпинговых мер против бренди, что происходит из Европейского Союза. С 11 октября импортеры будут обязаны предоставлять китайской таможне залоговый депозит при импорте марок, произведенных в ЕС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
16 октября 2024, 17:51
#
Акції мають здатність і рости:))
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