Самое большое падение: с начала года состояние основателя LVMH сократилось на $20 млрд

Состояние основателя конгломерата по производству предметов роскоши LVMH — Бернара Арно — сократилось на $20 млрд за первую половину 2024 года. Это самое большое падение личного капитала среди самых богатых людей планеты за этот период, сообщает Bloomberg.

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В чем причина

Сокращение состояния Арно связано с экономическими проблемами в Китае, где упал спрос на предметы роскоши. Продажи LVMH в азиатском регионе, включая Китай, упали на 14% во втором квартале 2024 года.

Состояние самого богатого человека в мире Илона Маска пострадало от сильного однодневного падения, хотя они все еще выросли на 5% в год.

24 июля состояние соучредителя Tesla Inc. упали на $21,7 млрд после того, как производитель электромобилей сообщил о неутешительных квартальных результатах, что побудило нескольких аналитиков снизить свои ценовые ориентиры и отправить его акции на 12% вниз, что является самым большим падением почти за четыре года.

Однодневный спад Маска стал пятым по величине рыночным падением за 12-летнюю историю индекса Bloomberg, сократив его состояние до $240,5 млрд.

Даже с учетом спада он по-прежнему опережает Джеффа Безоса с занимающей второе место Amazon.com Inc. примерно на $37 млрд.