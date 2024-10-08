Министерство торговли Китая во вторник, 8 октября, объявило о введении временных антидемпинговых мер против бренди, что происходит из Европейского Союза. С 11 октября импортеры будут обязаны предоставлять китайской таможне залоговый депозит при импорте марок, произведенных в ЕС, пишет Reuters.
Китай вводит антидемпинговые меры на бренди из ЕС
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Что известно
Антидемпинговые меры Китая в основном ударят по Франции, на которую приходилось 99% китайского импорта бренди в 2023 году, стоимость составила $1,7 млрд.
Поставщикам марок Hennessy и Remy Martin, к примеру, придется платить залог в размере 39,0% и 38,1% от стоимости импорта. Соответственно, бренди подорожает.
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Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что в пятницу, 4 октября, страны Европейского Союза проголосовали за введение тарифов до 45% на электромобили из Китая, что может усилить напряженность в торговле с Пекином.
Также стало известно, что Франция была одной из десяти стран-членов Евросоюза, проголосовавших за введение временных пошлин на импорт китайских электромобилей.
Новые пошлины составят 35% для производителей электромобилей, экспортирующих свои автомобили из Китая. Они будут дополнять действующую ставку в 10%.
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