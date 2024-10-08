Китай вводит антидемпинговые меры на бренди из ЕС

Министерство торговли Китая во вторник, 8 октября, объявило о введении временных антидемпинговых мер против бренди, что происходит из Европейского Союза. С 11 октября импортеры будут обязаны предоставлять китайской таможне залоговый депозит при импорте марок, произведенных в ЕС, пишет Reuters .

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Что известно

Свое решение китайское министерство объяснило тем, что импорт бренди из Евросоюза якобы угрожает собственному производству алкоголя.

Антидемпинговые меры Китая в основном ударят по Франции, на которую приходилось 99% китайского импорта бренди в 2023 году, стоимость составила $1,7 млрд.

Поставщикам марок Hennessy и Remy Martin, к примеру, придется платить залог в размере 39,0% и 38,1% от стоимости импорта. Соответственно, бренди подорожает.

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Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в пятницу, 4 октября, страны Европейского Союза проголосовали за введение тарифов до 45% на электромобили из Китая, что может усилить напряженность в торговле с Пекином.

Также стало известно, что Франция была одной из десяти стран-членов Евросоюза, проголосовавших за введение временных пошлин на импорт китайских электромобилей.

Новые пошлины составят 35% для производителей электромобилей, экспортирующих свои автомобили из Китая. Они будут дополнять действующую ставку в 10%.