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15 октября 2024, 11:46 Читати українською

Инвесторов LVMH беспокоит слабый спрос покупателей из Китая на сумки за $4300

Инвесторы французской люксовой группы LVMH обеспокоены слабым спросом Китая на европейские дизайнерские товары, сообщает Reuters.

Инвесторы французской люксовой группы LVMH обеспокоены слабым спросом Китая на европейские дизайнерские товары, сообщает Reuters.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто беспокоит инвесторовОни с нетерпением ждут признаков того, что новые меры финансового стимулирования Китая смогут, наконец, вывести состоятельных китайских покупателей и представителей среднего класса из состояния уныния, вдохновив их на покупку дизайнерских кожаных сумок стоимостью $4300 в преддверии Дня холостяка, крупнейшего в Китае праздника шопинга.
Фото: reuters.com

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что беспокоит инвесторов

Они с нетерпением ждут признаков того, что новые меры финансового стимулирования Китая смогут, наконец, вывести состоятельных китайских покупателей и представителей среднего класса из состояния уныния, вдохновив их на покупку дизайнерских кожаных сумок стоимостью $4300 в преддверии Дня холостяка, крупнейшего в Китае праздника шопинга.

Ранее консалтинговая компания Bain заявляла, что мировые продажи элитных товаров для личного пользования, включая одежду, аксессуары и косметические средства, в этом году вырастут на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при неизменных показателях.

Читайте: Самое большое падение: с начала года состояние основателя LVMH сократилось на $20 млрд

Глобальный спад наиболее заметен в Китае, поскольку экономическая неопределенность давит на покупателей из среднего класса и заставляет тех, кто все еще может позволить себе роскошь, с осторожностью относиться к показухе.

Торги акциями LVMH, наряду с аналогичными акциями владельца Gucci — Kering, Hermes, а также владельца Cartier — Richemont, в этом году были волатильными.

Продажи в Китае особенно ухудшились, заявили аналитики Bank of America. Именно они, по их словам, были основным фактором роста в первой половине года.

Читайте: Китай вводит антидемпинговые меры на бренди из ЕС

Маркус Хансен, портфельный менеджер Vontobel, владеющей акциями LVMH, Hermes и Richemont, сказал, что «недоверие» среди китайских покупателей сохраняется после спада на рынке недвижимости страны. По словам Хансена, если доверие вернется, пусть даже незначительно, расходы на предметы роскоши в Китае могут снова стать «довольно значительными».

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Министерство торговли Китая во вторник, 8 октября, объявило о введении временных антидемпинговых мер против бренди, что происходит из Европейского Союза. С 11 октября импортеры будут обязаны предоставлять китайской таможне залоговый депозит при импорте марок, произведенных в ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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