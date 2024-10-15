Инвесторов LVMH беспокоит слабый спрос покупателей из Китая на сумки за $4300

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что беспокоит инвесторов

Они с нетерпением ждут признаков того, что новые меры финансового стимулирования Китая смогут, наконец, вывести состоятельных китайских покупателей и представителей среднего класса из состояния уныния, вдохновив их на покупку дизайнерских кожаных сумок стоимостью $4300 в преддверии Дня холостяка, крупнейшего в Китае праздника шопинга.

Ранее консалтинговая компания Bain заявляла, что мировые продажи элитных товаров для личного пользования, включая одежду, аксессуары и косметические средства, в этом году вырастут на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при неизменных показателях.

Читайте: Самое большое падение: с начала года состояние основателя LVMH сократилось на $20 млрд

Глобальный спад наиболее заметен в Китае, поскольку экономическая неопределенность давит на покупателей из среднего класса и заставляет тех, кто все еще может позволить себе роскошь, с осторожностью относиться к показухе.

Торги акциями LVMH, наряду с аналогичными акциями владельца Gucci — Kering, Hermes, а также владельца Cartier — Richemont, в этом году были волатильными.

Продажи в Китае особенно ухудшились, заявили аналитики Bank of America. Именно они, по их словам, были основным фактором роста в первой половине года.

Читайте: Китай вводит антидемпинговые меры на бренди из ЕС

Маркус Хансен, портфельный менеджер Vontobel, владеющей акциями LVMH, Hermes и Richemont, сказал, что «недоверие» среди китайских покупателей сохраняется после спада на рынке недвижимости страны. По словам Хансена, если доверие вернется, пусть даже незначительно, расходы на предметы роскоши в Китае могут снова стать «довольно значительными».

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Министерство торговли Китая во вторник, 8 октября, объявило о введении временных антидемпинговых мер против бренди, что происходит из Европейского Союза. С 11 октября импортеры будут обязаны предоставлять китайской таможне залоговый депозит при импорте марок, произведенных в ЕС.