Закон о повышении налогов, кредит для Украины на 35 млрд евро: главное за вторник

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента. Об этом написал заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк. «В ближайшее время ожидаем там подпись президента, потом публикация и затем через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги», — написал он.

Комитет Европарламента поддержал кредит для Украины на 35 млрд евро

Комитет Европарламент по торговле 14 октября большинством голосов поддержал предоставление Украине финансовой поддержки в виде кредита на 35 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Глава НБУ доволен режимом управляемой гибкости курса валют

Глава НБУ Андрей Пышный доволен итогами первого года функционирования режима управляемой гибкости курса, который с 3 октября 2023 года заменил введенный с началом полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года режим фиксированного курса, и не видит сегодня необходимости каких-либо кардинальных изменений.

Приватбанк анонсировал изменение стоимости отдельных услуг для ФЛП

Государственный Приватбанк до конца 2024 года планирует ряд тарифных изменений по некоторым пакетам услуг для ФЛП. Увеличена продолжительность торговой сессии для продажи валюты: для ФЛП, желающих осуществить продажу валюты в эквиваленте суммы до 20 тыс. долларов США включительно.