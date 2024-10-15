Комитет Европарламента поддержал кредит для Украины на 35 млрд евро

Комитет Европарламент по торговле 14 октября большинством голосов поддержал предоставление Украине финансовой поддержки в виде кредита на 35 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Об этом передает Укринформ со ссылкой на сообщение Европейского парламента.

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«Комитет по торговле проголосовал в пользу решения, — 31 голос „за“, 4 „против“, никто не удержался, которым поддерживается предложение Европейской комиссии поддержать Украину за счет исключительной макрофинансовой помощи (МФД) в виде кредита до 35 миллиардов евро. Это вклад ЕС в инициативу G7 по поддержке Украины путем выделения 50 миллиардов долларов (около 45 миллиардов евро) для ответа на срочные финансовые потребности Украины, который встает перед российской жестокой агрессивной войной», — говорится в сообщении.

Платежи по этому чрезвычайному макрофинансовому кредиту, как и по другим кредитам от стран G7, будут осуществляться за счет чрезвычайных поступлений от заблокированных активов российского Центробанка и будут координироваться через Кредитный механизм сотрудничества с Украиной, недавно созданный по предложению Европейской комиссии.

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Будущие поступления от замороженных российских активов, как и возможные взносы от стран-членов ЕС и других стран, будут доступны для Украины через упомянутый механизм с целью помочь стране в выплатах по чрезвычайному макрофинансовому кредиту, а также по кредитам от других партнеров по G7, которые, по заключению Еврокомиссии могут быть квалифицированы для таких выплат.

Упомянутые чрезвычайные финансовые доходы будут использоваться исключительно для обслуживания и выплат по таким правомерным кредитам и чрезвычайному макрофинансовому кредиту.

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Украина сможет использовать новый макрофинансовый кредит в сферах, которые считает необходимым. Система управления и контроля за такими выплатами изложена в Украинском плане наряду со специальными мерами, направленными на предотвращение злоупотреблений и других нарушений. Новые средства в рамках макрофинансового кредита будут доступны Украине до конца 2024 года, и должны быть выплачены до конца 2025 года.

Отдельно отмечается, что выплаты по этому макрофинансовому кредиту обусловлены соблюдением Украиной собственных обязательств по эффективным демократическим преобразованиям, уважению прав человека. Эти и другие политические предпосылки будут изложены в Меморандуме о взаимопонимании, определяющим порядок выплат по упомянутому кредиту.

Упомянутое предложение Еврокомиссии по выплате Украине чрезвычайного макрофинансового кредита в объеме 35 миллиардов евро должно получить поддержку всего Европейского парламента.

Европейский парламент проведет голосование по этому предложению на следующей пленарной неделе 21−24 октября.

Напомним

Как писал «Минфин», Венгрия отложила окончательное решение о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро в рамках инициативы G7 на $50 млрд до президентских выборов в США.