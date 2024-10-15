Комитет Европарламент по торговле 14 октября большинством голосов поддержал предоставление Украине финансовой поддержки в виде кредита на 35 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Об этом передает Укринформ со ссылкой на сообщение Европейского парламента.
Комитет Европарламента поддержал кредит для Украины на 35 млрд евро
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«Комитет по торговле проголосовал в пользу решения, — 31 голос „за“, 4 „против“, никто не удержался, которым поддерживается предложение Европейской комиссии поддержать Украину за счет исключительной макрофинансовой помощи (МФД) в виде кредита до 35 миллиардов евро. Это вклад ЕС в инициативу G7 по поддержке Украины путем выделения 50 миллиардов долларов (около 45 миллиардов евро) для ответа на срочные финансовые потребности Украины, который встает перед российской жестокой агрессивной войной», — говорится в сообщении.
Платежи по этому чрезвычайному макрофинансовому кредиту, как и по другим кредитам от стран G7, будут осуществляться за счет чрезвычайных поступлений от заблокированных активов российского Центробанка и будут координироваться через Кредитный механизм сотрудничества с Украиной, недавно созданный по предложению Европейской комиссии.
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Будущие поступления от замороженных российских активов, как и возможные взносы от стран-членов ЕС и других стран, будут доступны для Украины через упомянутый механизм с целью помочь стране в выплатах по чрезвычайному макрофинансовому кредиту, а также по кредитам от других партнеров по G7, которые, по заключению Еврокомиссии могут быть квалифицированы для таких выплат.
Упомянутые чрезвычайные финансовые доходы будут использоваться исключительно для обслуживания и выплат по таким правомерным кредитам и чрезвычайному макрофинансовому кредиту.
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Украина сможет использовать новый макрофинансовый кредит в сферах, которые считает необходимым. Система управления и контроля за такими выплатами изложена в Украинском плане наряду со специальными мерами, направленными на предотвращение злоупотреблений и других нарушений. Новые средства в рамках макрофинансового кредита будут доступны Украине до конца 2024 года, и должны быть выплачены до конца 2025 года.
Отдельно отмечается, что выплаты по этому макрофинансовому кредиту обусловлены соблюдением Украиной собственных обязательств по эффективным демократическим преобразованиям, уважению прав человека. Эти и другие политические предпосылки будут изложены в Меморандуме о взаимопонимании, определяющим порядок выплат по упомянутому кредиту.
Упомянутое предложение Еврокомиссии по выплате Украине чрезвычайного макрофинансового кредита в объеме 35 миллиардов евро должно получить поддержку всего Европейского парламента.
Европейский парламент проведет голосование по этому предложению на следующей пленарной неделе 21−24 октября.
Напомним
Как писал «Минфин», Венгрия отложила окончательное решение о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро в рамках инициативы G7 на $50 млрд до президентских выборов в США.
Комментарии - 1
А что там с правами человека которого затягивают силой в бусик?