Глава НБУ доволен режимом управляемой гибкости курса валют

Глава НБУ Андрей Пышный доволен итогами первого года функционирования режима управляемой гибкости курса, который с 3 октября 2023 года заменил введенный с началом полномасштабной агрессии рф в феврале 2022 года режим фиксированного курса, и не видит сегодня необходимости каких-либо кардинальных изменений. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Что сказал глава НБУ

«Никаких кардинальных изменений не предвидится. Мы видим, что этот режим работает. Благодаря тому, что изменения в балансе между спросом и предложением определяют направление движения курса, корректируются макроэкономические дисбалансы. Рынок адаптировался», — сказал он.

Пышный отметил, что НБУ постоянно присутствует на рынке, потому что структурный дефицит валюты остается, поскольку война лишила Украину трети экономики, страна испытывает огромную бюджетную потребность и значительные потребности в импорте, а ее экспорт одновременно ограничен.

«Впрочем, мы видим, что в три раза выросла глубина валютного рынка — объем сделок на межбанке без участия Национального банка сегодня около $110 млн», — назвал глава центробанка еще один положительный результат смены режима.

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Он отметил, что также удалось избавиться от такой проблемы, как множественность курсов: в некоторые дни наличный курс отклоняется от официального всего на 0,3%, а стабильно эта разница не превышает 1%, тогда как в режиме фиксированного курса в отдельные дни эта разница превышала 7%.

Пышный также считает, что разносторонние колебания на рынке также вернули чувство валютного риска, а значит, население и бизнес начали подходить более ответственно к планированию.

«Благодаря переходу к управляемой гибкости курс начал выполнять функцию поглотителя шоков, а не генератора», — подчеркнул он.

Комментарий по ослаблению гривны

Комментируя ослабление официального курса гривны за год после перехода в новый режим примерно на 13%, глава Нацбанка отметил: если взять курс на наличном рынке, то есть в том сегменте рынка, где покупает и продает валюту население, это ослабление составило 9%.

«Согласитесь, это сложно назвать стремительным полетом гривны в девальвацию, которым нас пугали эксперты широкого профиля, давно превратившие критику НБУ в профессию», — отметил Пышный.

Отвечая на вопрос о вероятности возврата к режиму фиксированного курса, глава НБУ признал, что такая вероятность существует и условия, при которых регулятору придется прибегнуть к такому шагу, «нетрудно представить».

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