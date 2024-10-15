Глава НБУ Андрей Пышный доволен итогами первого года функционирования режима управляемой гибкости курса, который с 3 октября 2023 года заменил введенный с началом полномасштабной агрессии рф в феврале 2022 года режим фиксированного курса, и не видит сегодня необходимости каких-либо кардинальных изменений. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Глава НБУ доволен режимом управляемой гибкости курса валют
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Что сказал глава НБУ
«Никаких кардинальных изменений не предвидится. Мы видим, что этот режим работает. Благодаря тому, что изменения в балансе между спросом и предложением определяют направление движения курса, корректируются макроэкономические дисбалансы. Рынок адаптировался», — сказал он.
Пышный отметил, что НБУ постоянно присутствует на рынке, потому что структурный дефицит валюты остается, поскольку война лишила Украину трети экономики, страна испытывает огромную бюджетную потребность и значительные потребности в импорте, а ее экспорт одновременно ограничен.
«Впрочем, мы видим, что в три раза выросла глубина валютного рынка — объем сделок на межбанке без участия Национального банка сегодня около $110 млн», — назвал глава центробанка еще один положительный результат смены режима.
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Он отметил, что также удалось избавиться от такой проблемы, как множественность курсов: в некоторые дни наличный курс отклоняется от официального всего на 0,3%, а стабильно эта разница не превышает 1%, тогда как в режиме фиксированного курса в отдельные дни эта разница превышала 7%.
Пышный также считает, что разносторонние колебания на рынке также вернули чувство валютного риска, а значит, население и бизнес начали подходить более ответственно к планированию.
«Благодаря переходу к управляемой гибкости курс начал выполнять функцию поглотителя шоков, а не генератора», — подчеркнул он.
Комментарий по ослаблению гривны
Комментируя ослабление официального курса гривны за год после перехода в новый режим примерно на 13%, глава Нацбанка отметил: если взять курс на наличном рынке, то есть в том сегменте рынка, где покупает и продает валюту население, это ослабление составило 9%.
«Согласитесь, это сложно назвать стремительным полетом гривны в девальвацию, которым нас пугали эксперты широкого профиля, давно превратившие критику НБУ в профессию», — отметил Пышный.
Отвечая на вопрос о вероятности возврата к режиму фиксированного курса, глава НБУ признал, что такая вероятность существует и условия, при которых регулятору придется прибегнуть к такому шагу, «нетрудно представить».
Комментарии - 10
Я от дивлюсь на резерви, то не бачу нічого спільного з їх спаленням.
https://tradingeconomics.com/ukraine/foreign-exchange-reserves
Якщо я не туди дивлюсь, то буду вдячним за просвітництво
А ты смотришь — взяли в долг 10 млрд , не смогли рассчитаться по прошлым долгам , сили 8 млрд … какой хороший нацбанк +2 ярда прибавились ЗВР .
К сожалению проблема длиться десятилетиями — структурный идиотизм построенной экономики … никто не думает о горизонтах . просто взял в долг — слил на межбанке — какой молодец . Ой началось сливаться много ? Давайте увеличим налоги , денег будет оставаться меньше — будут есть меньше мандаринов , курс поддержиться .
Только страна самая нищая в европе .
Але при цьому Пишний заявляє про «зростання економіки» на 3,7% і нам малюється інфляція котра з початку повномасштабного вторгнення впала на понад 20% і досягла рівня США та ЄС в їх найкращі періоди
При тому що долар США зріс по відношенню до гривні з 2022 року.
Типа больше валюты сливаем , меньше валюты сливаем ?
так и так 75% всей валюты это или кредиты или помощь , но не экспорт .