МВФ снизил комиссии, прогноз курса доллара: главное за понедельник

Годовые расходы Украины за пользование ресурсами МВФ снизятся на $130 млн благодаря решению Фонда о снижении уровня комиссий, считает заместитель исполнительного директора МВФ, представитель Украины Владислав Рашкован.

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали Дарон Ведьмоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Ученые получили награды за исследование того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние.

Министерство финансов эвакуировали из-за вероятного минирования здания

Министерство финансов эвакуировали из-за вероятного минирования здания.

Новое сотрясение валютного рынка: 3 варианта курсового сценария по евро в Украине