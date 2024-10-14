МВФ снизил комиссии: Годовые расходы Украины за пользование ресурсами уменьшатся на $130 млн
МВФ снизил комиссии, прогноз курса доллара: главное за понедельник
Годовые расходы Украины за пользование ресурсами МВФ снизятся на $130 млн благодаря решению Фонда о снижении уровня комиссий, считает заместитель исполнительного директора МВФ, представитель Украины Владислав Рашкован.
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике
Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали Дарон Ведьмоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Ученые получили награды за исследование того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние.
Министерство финансов эвакуировали из-за вероятного минирования здания
Министерство финансов эвакуировали из-за вероятного минирования здания.
Новое сотрясение валютного рынка: 3 варианта курсового сценария по евро в Украине
Эта неделя на валютном рынке Украины пройдет достаточно напряженно и динамично. Слишком много причин, которые способны серьезно раскачать ситуацию как на глобальном уровне, так и на нашем межбанке. Главным «нарушителем спокойствия» на всех сегментах мирового и местного валютного рынка в ближайшее время будет евро.
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