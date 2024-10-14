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14 октября 2024, 13:10 Читати українською

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Ученые получили награды за исследование того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние.

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон.

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Лауреатами стали:

  • Дарон Аджемоглу
  • Саймон Джонсон
  • Джеймс Робинсон

BREAKING NEWS
Королевская федеративная Академия наук была присуждена к 2024 году Свереги Риксбанка Приз в экономической науке в памяти Альфреда Нобеля к Дарону Ацемоглу, Симону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону «для исследований в качестве институций, созданной и эффективной. twitter.com/tuwIIgk393

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024

Особенности Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике — не совсем Нобелевская. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции Sveriges Riksbank пожертвовал Нобелевскому фонду большую сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию по экономической науке.

Читайте: Нобелевскую премию по экономике дали за борьбу с бедностью

Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

Традиционно лауреатов в экономике называют в Стокгольме последними.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
3212242
3212242
14 октября 2024, 13:53
#
А Гетьманцев?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
14 октября 2024, 14:55
#
Как вы думаете , отсталые страны , включая нашу изучат эту работу ???
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