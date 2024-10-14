Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Ученые получили награды за исследование того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние.

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Лауреатами стали:

Дарон Аджемоглу

Саймон Джонсон

Джеймс Робинсон

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Королевская федеративная Академия наук была присуждена к 2024 году Свереги Риксбанка Приз в экономической науке в памяти Альфреда Нобеля к Дарону Ацемоглу, Симону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону «для исследований в качестве институций, созданной и эффективной. twitter.com/tuwIIgk393 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024

Особенности Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике — не совсем Нобелевская. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции Sveriges Riksbank пожертвовал Нобелевскому фонду большую сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию по экономической науке.

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Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.