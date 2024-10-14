Министерство финансов эвакуировали из-за вероятного минирования здания. Об этом сообщает ЭП.
Министерство финансов эвакуировали из-за вероятного минирования здания
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«В связи с получением сообщения о минировании просим покинуть здание Министерства финансов для проведения соответствующих мер реагирования», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что в ряде областей Украины сообщают о массовых минированиях зданий. Речь идет об учебных заведениях, городских советах, министерствах и не только.
По данным «Интерфакс-Украина», полиция уже проводит проверку на объектах органов государственной власти и местного самоуправления, по которым поступили анонимные сообщения о минировании.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии