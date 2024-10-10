Главное за четверг: Увеличение налогов, ускорение инфляции и что будет с курсом евро

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д по повышению налогов. «За» соответствующий законопроект проголосовало 247 народных депутатов.

В сентябре инфляция в Украине стремительно ускорилась. Что подорожало больше всего

Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2024 года ускорилась до 1,5% по сравнению с 0,6% в августе, 0% в июле. С начала года она выросла на 6,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Евро входит в период турбулентности: что будет с курсом в Украине и мире

Конец года будет на мировых рынках очень напряженный, валютный — не исключение. Как могут развиваться события в мире в ближайшие месяцы, и как это будет влиять на курс евро, рассмотрим ниже.

Падение евро: Что ждет евро? Или покупать евро сейчас? Прогноз курса валют в Украине (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

Падение евро

Причины снижения курса евро

Два сценария действий ЕЦБ и ФРС

Что будет с евро в Украине

Прогноз курса евро в Украине

В чем держать деньги в Украине

Прогноз курса доллара и евро на период с 10 по 16 октября.

Совет ЕС согласовал 35 млрд евро кредита для Украины