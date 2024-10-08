Рекордные привлечения от ОВГЗ, НБУ борется с «дропами»: главное за вторник

Министерство финансов 8 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 30,26 млрд грн в эквиваленте, что на 18,12 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 12,14 млрд грн.

Нацбанку расширили полномочия по борьбе с «дропами»

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг».

Украина не будет продолжать соглашение о транзите газа с россией — Шмигаль

Украина не будет продолжать соглашение о транзите газа с россией по истечении срока ее действия.

Украина и Словакия создадут восточноевропейский энергетический хаб

Украина и Словакия приступили к совместной работе над созданием мощного энергетического хаба, что усилит энергетическую безопасность не только этих двух стран, но и всего восточноевропейского региона, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль после встречи со словацким коллегой Робертом Фицо.