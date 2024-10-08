Украина и Словакия создадут восточноевропейский энергетический хаб

Украина и Словакия приступили к совместной работе над созданием мощного энергетического хаба, что усилит энергетическую безопасность не только этих двух стран, но и всего восточноевропейского региона, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи со словацким коллегой Робертом Фицо, передает Укринформ.

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Что известно

Новый энергетический хаб предусматривает использование существующих газовых хранилищ, модернизацию электрического интерконнектора Мукачево — Вельке Капушаны, а также развитие сотрудничества в области атомной энергетики. В результате, Украина и Словакия смогут расширить свои экспортно-импортные возможности, что станет важным шагом в усилении энергетической устойчивости региона.

Одним из ключевых элементов проекта является модернизация интерконнектора Мукачево — Вельке Капушаны. Работы финансируются в рамках программы «Ukraine Facility» и должны быть завершены до конца 2028 года. Увеличение мощности этой линии позволит Украине более эффективно интегрироваться в европейскую энергосистему.

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Проект, определенный Энергетическим сообществом как приоритетный еще в 2019 году, предусматривает модернизацию линии 400 кВ для увеличения межгосударственных перетоков электроэнергии. Стоимость украинской части проекта оценивается в 15 млн евро.

«Украина благодарна Словакии за ее энергетическую поддержку, особенно в условиях военного времени. Словакия является второй страной по объемам как аварийной, так и коммерческой передачи электроэнергии в Украину. Это помогает нам эффективно противостоять энергетическим вызовам», — подчеркнул Денис Шмыгаль.