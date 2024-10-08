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8 октября 2024, 9:09 Читати українською

Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с россией — Шмыгаль

Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с россией по истечении срока ее действия. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина не будет продолжать соглашение о транзите газа с россией по истечении срока ее действия.

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Заявление Шмыгаля

«Украина не будет продлевать транзитное соглашение с россией после истечения срока ее действия. Стратегическая цель Украины — наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить кремль от доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну», — подчеркнул Шмыгаль.

Он также призвал все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из россии.

«Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности, Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», — добавил премьер.

Читайте: Газовое посредничество: сколько может принести украинскому бюджету транзит

В то же время, по его словам, Украина готова и дальше выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической Хартии.

Напомним

Транзитное соглашение между НАК «Нефтегаз Украины» и российским «Газпромом» заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяла российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Читайте: Зачем путин хочет прокачивать азербайджанский газ нашей ГТС

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
8 октября 2024, 9:33
#
Ну, газ це добре, а що з приводу транзиту нафти? Це теж мільярди доларів і дивно, 3 рік війни вже по суті прокачувати транзитом нафту того, хто обстрілює тебе ракетами.

Як мінімум, якщо всі так «переживають» про контракти, то є поняття форс-мажору, і військова агресія це якраз той самий форс-мажор, коли можна як розірвати, так і зупинити дію контракту, але ні, ми співаємо про «перемогу», а самі по суті надаємо кацапам мільярди доларів з транзиту нафти, «потужна перемога» незабаром значить, ага.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
8 октября 2024, 11:13
#
Не будут продлевать договор с рашкой, про фирму прокладку — другое юр. лицо, никто не говорил…
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