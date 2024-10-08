Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с россией — Шмыгаль

«Украина не будет продлевать транзитное соглашение с россией после истечения срока ее действия. Стратегическая цель Украины — наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить кремль от доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну», — подчеркнул Шмыгаль.

Он также призвал все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из россии.

«Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности, Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», — добавил премьер.

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В то же время, по его словам, Украина готова и дальше выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической Хартии.