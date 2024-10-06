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6 октября 2024, 15:23 Читати українською

SWIFT анонсировала запуск торговли криптовалютами и токенами в 2025 году

Мировые коммерческие и центральные банки смогут начать проводить пробные транзакции с цифровыми активами через международную систему расчетов SWIFT уже в 2025 году, сообщила пресс-служба компании.

Мировые коммерческие и центральные банки смогут начать проводить пробные транзакции с цифровыми активами через международную систему расчетов SWIFT уже в 2025 году, сообщила пресс-служба компании.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахТорговля криптовалютами и токенами«Начиная со следующего года банки Северной Америки, Европы и Азии приступят к реальным испытаниям цифровых активов и валютных транзакций через сеть SWIFT Это гигантский скачок вперед по сравнению с нашими предыдущими экспериментами», — говорится в заявлении международной системы обмена финансовыми сообщениями, к которой подключено более 11 тысяч финансовых учреждений во всем мире.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Торговля криптовалютами и токенами

«Начиная со следующего года банки Северной Америки, Европы и Азии приступят к реальным испытаниям цифровых активов и валютных транзакций через сеть SWIFT <…> Это гигантский скачок вперед по сравнению с нашими предыдущими экспериментами», — говорится в заявлении международной системы обмена финансовыми сообщениями, к которой подключено более 11 тысяч финансовых учреждений во всем мире.

В сообщении подчеркивается, что теперь разработка будет ориентирована на создание возможностей для координации между участниками системы, которые помогут внедрять решения в реальных условиях.

Таким образом, глобальные банки и центральные банки получат возможность перемещать реальные деньги и активы в пробных транзакциях между различными блокчейн-регистраторами (ранее такие операции проводились исключительно в тестовой среде).

Что это даст

По словам Ника Керигана, главы отдела инноваций SWIFT, это изменение позволит объединить различные платформы, на которых центральные и коммерческие банки экспериментируют с технологией блокчейн.

«Для успеха цифровых активов и валют в глобальном масштабе очень важно, чтобы они могли легко сосуществовать с традиционными формами денег, — сказал Том Шах, директор по инновациям SWIFT. — Благодаря глобальному охвату у нас есть уникальная возможность объединить как новые, так и традиционные формы активов».

По данным Bloomberg, испытания SWIFT будут охватывать как платежи, так и расчеты по ценным бумагам. Назвать банки, которые примут участие в «пилоте», Кериган, отказался.

Ранее в экспериментах SWIFT с блокчейном участвовали Deutsche Bank, HSBC, NatWest Group, Santander, Sumitomo Mitsui Banking и Shanghai Commercial & Savings Bank, напоминает СМИ.

Агентство обращает внимание, что такие банки как JPMorgan Chase и Citigroup уже несколько лет создают свои собственные блокчейн-технологии, что привело к фрагментации рынка, на котором сети разных банков не могут легко взаимодействовать друг с другом.

Между тем использование сетей блокчейн для токенизации активов, таких как депозиты клиентов и облигации, неуклонно растет: объем рынка токенизированных активов, по прогнозам Standard Chartered и Synpulse, к 2034 году достигнет $30 трлн. А согласно опросу, проведенному компаниями Celent и BNY Mellon, о заинтересованности в инвестициях в токенизированные активы заявили 91% институциональных инвесторов.

Цифровой валютой также заинтересовали центральные банки: в настоящее время возможности создания цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ) изучают 134 страны, пишет агентство.

Напомним

«Минфин» писал, что SWIFT разрабатывает собственную инфраструктуру для операций с цифровыми активами.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
6 октября 2024, 15:31
#
Відсталі:))
+
+15
milon
milon
6 октября 2024, 16:35
#
Крипта не для того создавалась, чтобы взаимодействовать с банками)
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
6 октября 2024, 16:35
#
Конечно у них выбора нет, крипта вытеснит банки сразу как только биржи массово выпустят свои карты.
Вот только на ухо кому то нужен какой то swift для перевода если есть кошельки и биржи которые гораздо безопаснее и проверенные годами, будет по типу крипты в телеграм, где мёртвый p2p с кучей мошенников которые хотят отмыть бабки тем кто не шарит про 3х лиц , и драконовские комиссии для вывода крипты от 8 до 15 usdt, когда биржи берут за это 1 или 1,3 usdt .
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