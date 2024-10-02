Украина выполнила новые условия для предоставления 50 млрд евро, справочное значение курса гривны к евро: главное за среду

Кабинет министров принял Стратегию демографического развития до 2040 года и подписано техническое задание на разработку информационной системы для обеспечения выполнения функций НКРЭКУ.

Нацбанк хочет ввести справочное значение курса гривны к евро

Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины 29 августа провел второй в этом году регулярный обзор индикатора денежного рынка UONIA и индикаторов валютного рынка (официальный курс гривны к иностранным валютам, учетную цену банковских металлов и справочное значение курса гривны к доллару США).

Первые аукционы «Земельного банка» принесли госбюджету более 35 миллионов

В Украине стартовали онлайн-аукционы «Земельного банка», где первые 16 торгов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель принесли более 35 миллионов гривен, которые поступят в государственный бюджет.

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