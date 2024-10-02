Ukraine Facility: Украина выполнила еще два индикатора по программе на 50 миллиардов евро
Украина выполнила новые условия для предоставления 50 млрд евро, справочное значение курса гривны к евро: главное за среду
Кабинет министров принял Стратегию демографического развития до 2040 года и подписано техническое задание на разработку информационной системы для обеспечения выполнения функций НКРЭКУ.
Нацбанк хочет ввести справочное значение курса гривны к евро
Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины 29 августа провел второй в этом году регулярный обзор индикатора денежного рынка UONIA и индикаторов валютного рынка (официальный курс гривны к иностранным валютам, учетную цену банковских металлов и справочное значение курса гривны к доллару США).
Первые аукционы «Земельного банка» принесли госбюджету более 35 миллионов
В Украине стартовали онлайн-аукционы «Земельного банка», где первые 16 торгов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель принесли более 35 миллионов гривен, которые поступят в государственный бюджет.
Минус 10% на Renault и Toyota: как изменит наш рынок зона свободной торговли с Турцией
Украина готовится к запуску зоны свободной торговли с Турцией В августе соответствующее соглашение ратифицировали турецкие законодатели. Теперь аналогичный закон (его проект уже зарегистрирован в ВР) должен принять наш парламент и подписать Президент. Минфин разбирался, что означает зона свободной торговли с Турцией для рядовых потребителей и бизнеса.
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