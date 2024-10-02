Нацбанк хочет ввести справочное значение курса гривны к евро

Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины 29 августа провел второй в этом году регулярный обзор индикатора денежного рынка UONIA и индикаторов валютного рынка (официальный курс гривны к иностранным валютам, учетную цену банковских металлов и справочное значение курса гривны к доллару США). Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

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Целью таких полугодовых обзоров является оценка наличия структурных сдвигов на рынке и/или возникновение других оснований, которые могут свидетельствовать о необходимости замены существующих индикаторов, корректировки методологии или других важных аспектов, связанных с их расчетом и обнародованием.

Существующая на сегодняшний день методология расчета UONIA не является идеальной, однако UONIA сохраняет способность служить объективным индикатором денежного рынка, в то же время существует потребность в поиске возможностей усовершенствования методологии расчета UONIA.

В частности, структурным подразделениям НБУ рекомендовано с привлечением международной технической помощи продолжить работу по изучению таких вопросов, как расширение базы сделок, включаемых в расчет индикатора и/или разработку механизмов для более активной работы банков на денежном рынке.

Официальный / справочный курс гривны к доллару США и методология их расчета отвечают условиям и потребностям рынка.

Объем торгов на валютном рынке вполне достаточен, чтобы рассчитывать надежные индикаторы по курсу гривны к доллару США.

Валютная структура сделок на валютном рынке подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты.

Одновременно согласованы подходы к введению нового бенчмарка валютного рынка — справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Он был разработан по просьбам участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи.

Рекомендуется производить его расчет путем перемножения справочного курса гривны к доллару США и среднего значения котировок BFIX долл/евро, рассчитанного с 10.30 до 12.00.

Кроме того, признано целесообразным изменить методологию расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цены банковских металлов, применив к расчету подходы, аналогичные для расчета справочного курса гривны к евро по состоянию на 12 час.

Также члены Совета пришли к общему мнению относительно целесообразности введения новых подходов к определению перечня валют, к которым официальный курс устанавливается ежедневно, с отменой перечня для ежемесячной установки.

Эти предложения будут внесены на публичное обсуждение, после чего их рассмотрит правление Национального банка.