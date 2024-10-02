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2 октября 2024, 15:34 Читати українською

Ukraine Facility: Украина выполнила еще два индикатора по программе на 50 миллиардов евро

Кабинет министров принял Стратегию демографического развития до 2040 года и подписано техническое задание на разработку информационной системы для обеспечения выполнения функций НКРЭКУ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кабинет министров принял Стратегию демографического развития до 2040 года и подписано техническое задание на разработку информационной системы для обеспечения выполнения функций НКРЭКУ.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что это два индикатора выполнения плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленных на улучшение ситуации на рынке труда и уровня жизни украинцев, а также внедрение реформы рынка электроэнергии в рамках интеграции Украины в энергетический рынок ЕС.

Согласно Плану Украины Минэкономики является национальным координатором Ukraine Facility. Министерство обеспечивает организацию и проведение мониторинга выполнения Плана и ежеквартальную подготовку отчетной документации Европейской комиссии.

В этом квартале Украина должна была выполнить девять индикаторов Плана, из которых успешно выполнено уже восемь. Последний индикатор — на финальной стадии выполнения.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2024 года в Украину прибыла миссия Европейского Союза для мониторинга выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility.

9 индикаторов

В течение третьего квартала 2024 Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить 4 млрд евро в ноябре 2024 года, из которых 1,5 млрд евро составит грантовое финансирование. Речь идет о следующих шагах:

  • Увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
  • Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по борьбе с коррупцией;
  • Утверждение плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023−2025 годы;
  • Утверждение комплексной стратегии демографического развития на период до 2040 года;
  • Принятие Плана мер по дерегуляции;
  • Вступление в силу постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021−2027 годы;
  • Имплементация Закона о REMIT;
  • Принятие Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения;
  • Разработка концептуальной записки, определяющей область отступлений от правил ОВД и СЭО.

В рамках выполнения Плана Украины для Ukraine Facility Министерство экономики ежеквартально представляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана. После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС решение о выделении средств утверждается Советом Е С.

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Украина Facility

В течение 2024−2027 годов 50 млрд евро от ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:

  • прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд евро, из которых 33 млрд. евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов);
  • специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд евро);
  • техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
2 октября 2024, 16:22
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Толи смеяться,Толи плакать, особенно понравился тезис о поднятии уровня жизни.
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