Кабинет министров принял Стратегию демографического развития до 2040 года и подписано техническое задание на разработку информационной системы для обеспечения выполнения функций НКРЭКУ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Ukraine Facility: Украина выполнила еще два индикатора по программе на 50 миллиардов евро
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Отмечается, что это два индикатора выполнения плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленных на улучшение ситуации на рынке труда и уровня жизни украинцев, а также внедрение реформы рынка электроэнергии в рамках интеграции Украины в энергетический рынок ЕС.
Согласно Плану Украины Минэкономики является национальным координатором Ukraine Facility. Министерство обеспечивает организацию и проведение мониторинга выполнения Плана и ежеквартальную подготовку отчетной документации Европейской комиссии.
В этом квартале Украина должна была выполнить девять индикаторов Плана, из которых успешно выполнено уже восемь. Последний индикатор — на финальной стадии выполнения.
Напомним
«Минфин» писал, что в августе 2024 года в Украину прибыла миссия Европейского Союза для мониторинга выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility.
9 индикаторов
В течение третьего квартала 2024 Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить 4 млрд евро в ноябре 2024 года, из которых 1,5 млрд евро составит грантовое финансирование. Речь идет о следующих шагах:
- Увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
- Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по борьбе с коррупцией;
- Утверждение плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023−2025 годы;
- Утверждение комплексной стратегии демографического развития на период до 2040 года;
- Принятие Плана мер по дерегуляции;
- Вступление в силу постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021−2027 годы;
- Имплементация Закона о REMIT;
- Принятие Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения;
- Разработка концептуальной записки, определяющей область отступлений от правил ОВД и СЭО.
В рамках выполнения Плана Украины для Ukraine Facility Министерство экономики ежеквартально представляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана. После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС решение о выделении средств утверждается
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Украина Facility
В течение 2024−2027 годов 50 млрд евро от ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.
Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:
- прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд евро, из которых 33 млрд. евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов);
- специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд евро);
- техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).
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